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社會 社會焦點 保障人權

影片曝！桃園紅車黑車路口相撞　「誰肇責大」網友熱議

記者楊熾興／桃園報導

1部黑色寶馬3系列自小客車24日超車後，在桃園區同德五街與藝文二街口，與橫向紅色自小客車直接踫撞，雙方車頭受損，所幸無人員受傷，但因2車駕駛行經路口均未減速，後方目擊民眾貼文社群，引來網友論戰何者肇責為大，結果車道數多的黑車路權較大、且左方紅車應禮讓右方黑車，獲其他網友認同紅車肇責大；後續肇事責任正由警方釐清中。

▲紅色自小客車與黑色自客車在路口發生踫撞。（圖／桃園警分局提供）

▲紅色自小客車與黑色自客車在路口發生踫撞。（圖／桃園警分局提供）

▲▼雙方車頭受損，所幸人未受傷，警方釐清肇事厡因。（圖／桃園警分局提供）

▲▼雙方車頭受損，所幸人未受傷，警方釐清肇事厡因。（圖／桃園警分局提供）

▲▼雙方車頭受損，所幸人未受傷，警方釐清肇事厡因。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，昨日上午10時許，陳姓男子(45歲)所駕黑色自小客沿同德五街往中埔六街行駛，與橫向秦姓男子(46歲)駕駛紅色自小客沿桃園區藝文二街往大興西路行駛發生碰撞後，紅車再撞擊路旁號誌箱，警方獲報立即抵達現場，雙方經施測均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中。警方呼籲汽機車駕駛人，行經路口應減速禮讓，以避免事故發生。

後方的目擊民眾將車禍發生影片貼文臉書社群，網友以該路段未設紅綠燈，且2駕駛行經路口都未減速，除諷兩台都三寶外，也爭執誰的肇責大。1名網友則以紅車為單車道，黑車為兩車道，車道數多的路權大，再來左方車應禮讓右方車先行，所以紅車黑車肇責為7：3，獲其他網友認同。

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