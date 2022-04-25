南韓SK首款國產疫苗3期臨床成功　將向防疫當局申請核准

▲文在寅曾前往SK生科位於京畿道城南市的廠區，視察國產疫苗GBP510研發情況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓由SK生技公司（SK Bioscience）研發的首款國產新冠疫苗「GBP510」，其第3期臨床實驗近來傳出好消息，該款疫苗的第3期臨床實驗採「免疫橋接」方式進行，在與對照組疫苗阿斯特捷利康（AZ）相比後，擁有較優秀的免疫反應，能產生更多的中和抗體，在取得疫苗安全性數據後，將向南韓當局申請核准。

根據韓媒《News1》，新冠疫苗「GBP510」為南韓SK生技、美國華盛頓大學藥學院抗原設計研究所（Institute for Protein Design, IPD）聯合研發，並從比爾與美琳達•蓋茲基金會（BMGF）、流行病預防創新聯盟（CEPI）獲得援助。

SK生技在高麗大學九老醫院等南韓國內16處臨床機構，以及在泰國、越南、新加坡、烏克蘭、菲律賓等5個國家，以年滿18歲的4037名成年人為對象，進行第3期臨床實驗。

▲南韓SK生技研發的國產疫苗GBP510。（圖／達志影像）

第3期臨床實驗中，當受試者前後相隔4周施打2劑「GBP510」，在中和抗體分析上，與作為對照組的AZ疫苗相比，中和抗體濃度明顯提高；而臨床實驗受試者在接種「GBP510」後，其抗體轉換率（中和性抗體增加4倍或以上）也比對照組疫苗明顯更高。

「GBP510」的安全性數據將從4月中旬起同時進行。

SK生技公司社長安宰鏞（안재용）表示，「隨著新冠疫苗GBP510研發成功，將為全球防疫帶來新的轉捩點，同時讓大韓民國躍升為疫苗主權國家，為此我們將竭盡所能完成使命。」

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