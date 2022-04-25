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烏克蘭向南韓要求「秘密武器」　南韓軍方慌了：是被美國暗算？

▲▼俄製T-80主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭向南韓要求提供俄製T-80主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

烏克蘭遭俄軍全面入侵已達2個月，烏克蘭總統澤倫斯基本月11日在向南韓國會發表示訊演說時，曾公開表示希望南韓能提供「阻擋俄軍進犯」的殺傷型武器；而烏克蘭國防部長8日更在通話中表示，希望南韓提供150至200多項軍用物資，不過這讓南韓軍方面有難色，因為其中還包含了南韓尚未對外公開的新武器，懷疑美方向烏克蘭洩露南韓軍事機密。

先前南韓政府與軍方關係人士曾透露，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）曾於8日在與南韓國防部長徐旭的通話中表示，希望南韓能提供烏克蘭防空武器系統，然而卻遭徐旭以不提供「殺傷性武器」為由婉拒；11日，烏克蘭總統澤倫斯基在向南韓發表國會演說時，也公開要求南韓能提供武器給烏克蘭，他表示南韓擁有「能阻擋俄軍」關鍵武器。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基要求南韓能提供軍事物資援助。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《京鄉新聞》，其實烏克蘭、南韓雙方國防部長在接觸協商之際，烏克蘭國防部幕僚曾向南韓提出一份高達150至200多個品項的軍事物資請求清單，南韓軍方關係人士透露，清單中包含俄製T-80U主力戰車，以及南韓研發自製的攜帶型肩射防空飛彈「新弓」（KP-SAM）、攜帶型反戰車飛彈「晛弓」（AT-1K Raybolt）。

烏克蘭獅子大開口向南韓提出軍事物資援助要求，讓南韓軍方感到「驚慌失措」，因為在這份清單中，竟然還包括南韓尚未向外部公開過的特定武器。部份人士質疑，不排除是美國主動向烏克蘭洩露機密，要求南韓軍方提供清單中請求的武器。

目前南韓軍隊持有的俄製T-80U戰車，是透過「火熊事業」（불곰사업）從俄羅斯引進的。

蘇聯因外匯不足，曾於1991年向南韓政府借款14億7千萬美元，蘇聯垮台後，俄羅斯繼承蘇聯政權與債務，由於當時俄羅斯無力以金錢償還債務，在經過雙方協商後，最後同意由俄羅斯向南韓提供軍事裝備與技術，以此與債務相抵，其中便包含30多輛俄製T-80U主力戰車，目前還有10多輛戰車由駐守在南韓江原道洪川郡的陸軍第3裝甲旅團使用。

▼南韓國產肩射防空飛彈「新弓」具有高度精準的打擊能力。

而根據韓媒《朝鮮日報》、《文化日報》，南韓國防產業關係人士指出，烏克蘭駐南韓大使波諾馬連科（羅鵬，Dmytro Ponomarenko）其實曾於15日計畫拜訪南韓軍火生產商LIG Nex1（LIG넥스원）的總部，不過最後卻取消拜訪計畫，LIG Nex1為反戰車飛彈「晛弓」的軍火生產商。

報導指出，攜帶型反戰車飛彈「晛弓」由南韓國方科學研究所2007年開始研發，在投資1500億韓元後於2015年研發成功，並由LIG Nex1量產，是南韓第3世代的國產反戰車飛彈，其特徵是「射後不理」（Fire and Forget），性能堪比美國FGM-148反坦克標槍飛彈（FGM-148 Javelin）。

至於肩射防空飛彈「新弓」，則具有與晛弓類似的作戰功效，其重量僅為15公斤，由2人1組就可輕鬆發射飛彈，無需特別瞄準，就能透過熱能追蹤、成功精準打擊敵方。

►澤倫斯基向南韓發表國會演說！　要求南韓提供「抗俄」軍事裝備

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