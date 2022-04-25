這幾國「與疫共存」然後呢？　英每天2萬醫護隔離！南韓無懼再降級

▲日本進入2022年後，政府面對疫情也改採逐步開放的共存政策。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣24日單日本土確診數首度突破5000例，衛福部長陳時中坦言應該做好高峰達10萬例的準備。然而，英國早在去年7月就已全面解封，守了2年多的南韓也決定要「與病毒共存」，除了取消社交距離外，更將新冠肺炎從一級傳染病降至二級。以下《ETtoday新聞雲》就為您整理多個實施「共存」的國家防疫現況。

● 英國

英國於2021年7月19日起全面解封，現行規定僅要求確診者5天內「盡量避免」與他人接觸，必須出門者則需戴口罩、禁搭大眾運輸，另外，當局也取消一般大眾的免費篩檢福利。據《衛報》9日報導，英國與新冠共存約9個月後，4月首周住院率已連續5周攀升，每10萬人中20.5人住院，達到2021年1月以來的最高點，超過2萬名新冠患者佔據了醫院病床，導致其他急需醫療照護的病患可用病床數不足。

英國4月第一周平均每天有2.8萬名醫護人員確診或自主隔離，儘管衛生當局利用遠距醫療、多月處方等方式因應，仍無法消除醫療人力吃緊的壓力。另外，教育部數據顯示，3月底全英國5分之1的學校有超過15%的教師因染疫缺席，許多學校將師資集中於應屆考生，情況嚴重時則將其餘年級學生送回家，重啟遠距教學。截至3月底，英國約有12萬名學生確診，但從4月初開始教育部將不再收集學生因確診缺課的數據。

● 澳洲

澳洲衛生當局近日表示，Omicron感染高峰已過，超過95%的人口接種至少2劑疫苗，足以取消許多防疫限制。合計超過全境半數人口的新南威爾士州和維多利亞州已於22日宣布取消密切接觸者需隔離7天的規定，被視為邁向「與病毒共存」的重大措施，澳洲衛生當局將持續追蹤感染率，下一步有望廢除機場和大眾運輸的口罩禁令。不過，澳洲目前仍對大多數外國人關閉邊境。

● 紐西蘭

曾執行嚴格清零政策的紐西蘭去年10月初在Delta疫情之下，轉以提高疫苗接種率尋求與疫共存。總理阿爾登表示，「很明顯，長期的嚴格限制並沒有讓我們達到零病例。」Omicron爆發後，紐西蘭3月中旬前達到7天平均每天2萬例的高峰，超過75萬人在這波疫情中確診，目前的7天滾動平均則降至約每日8000例。據報導，目前有71%、將近100萬紐西蘭人尚未接種追加劑疫苗，專家認為政府可能會考慮恢復疫苗通行證措施。

● 南韓

堅守新冠疫情2年多的南韓今年3月中旬面臨Omicron大爆發，達到單日62萬人確診的感染高峰，然而，南韓並未進一步採取封鎖措施，反而在4月18日正式解除社交距離與聚會限制，25日更將新冠肺炎從一級傳染病降至二級，開放電影院、KTV等室內場所用餐。《華郵》指出，事實上，南韓去年冬季Delta疫情時也未曾實施全面封鎖，而是針對完整接種者逐步放寬限制，讓無症狀與70歲以下輕症患者待在家中，防疫措施更側重於控制病毒的境外移入。

《每日電訊報》報導，南韓目前約86%人口都已接種2劑疫苗，而60歲以上人口更有超過90％已接種追加劑，死亡率約為每800例確診中有1人死亡，紐西蘭的同一數據為每2300例中有1例；德國則為150例中就有1例死亡。報導中也提到香港的情況，香港60歲以上民眾完成2劑接種的比率不到75%，打完追加劑的則僅約3分之1。

● 日本

《華郵》報導，日本新任首相岸田文雄上台後表示，要建立一條通往「後疫情時代」的道路，面對日益增加的經濟挑戰與去年冬季的Delta病毒襲擊，日本與南韓一樣從未全面實施封鎖，採取中間策略的「輕度封鎖」，持續試圖與病毒共存。據共同社3月24日報導，日本有超過4600萬人，即37%的人口已接種第3劑，並準備開始推動第4劑追加劑疫苗接種。

岸田上月宣布，日本於3月22日完全結束所有剩餘地區的「準緊急狀態」，其中包含千葉、神奈川、埼玉等東京首都圈、中部的愛知縣、京都與大阪在內等18個地區。日本政府也從4月8日起取消針對包含英國、印度和美國在內等106個國家的外國人入境限制。岸田表示，過渡期將持續一段時間，「我們將繼續保持最大限度的謹慎，同時確保盡可能地恢復日常生活。」

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