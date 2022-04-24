北市明啟動「國高中線上教學」　國小跟進？柯文哲：再讓我想一下

▲台北市自25日起至29日，國中、高中職採線上演練遠距教學，但國小在家需要家長陪同，所以先不納入。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

因應北市高中以下停課人數增加，截至23日已有6萬1254名師生受影響，台北市政府23日拍板，北市國、高中職於4月25日至29日擴大演練遠距教學，師生免到校，以線上課程為主，但國小並未納入此計畫。針對國小要不要演練遠距教學？台北市長柯文哲24日仍稱，「給我幾天時間想一下。」

因接觸確診者而居家隔離10天的台北市長柯文哲於24日0時解隔後，第一天便臨時新增行程視察中山區關懷中心。被問到國小要不要停課，以及預估多久全市停課？柯文哲回應，新常態生活，23日確診數4000多人，24日想必會破5000人，「所以且戰且走」。

柯文哲指出，國、高中學生已經是「大朋友」了，放在家裡家長也比較放心，但國小生在家部分，除非家裡要有人照顧，不然讓國小二年級學生在家自主學習會有問題，「政治還是要務實。」國、高中生先處理，25日會與教育局討論國小如何處理。

柯文哲強調，現階段仍是以演練為目標，也就是做好停課準備，「下週是國高中線上教學演練，國小再給我幾天時間想一下怎麼解決。」不過還是希望朝不停課的狀態下，讓社會繼續運作，期盼每天確診數不要一下子衝到幾十萬，會導致社會無法忍受，「我們要找出一個平衡點。」

▼柯文哲赴中山區級關懷中心。（圖／北市府提供）

▼台北市4月22日統計，停課高國中小校數及學生人數。（圖／北市府提供）