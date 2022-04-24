蔡壁如要中央停止報數記者會　柯文哲：迫切要知道的是「國家戰略」

▲柯文哲赴中山區級關懷中心。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎本土確診升溫，全台於23日已達單日4126例，使民眾黨立委蔡壁如23日呼籲，大確診時代來臨，停止沒有意義的報數記者會，且防疫配套要跟上防疫口號。針對蔡壁如的言論，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲回應，內容應該要改一改，自己迫切要知道的是國家戰略，希望中央能早點與地方政府溝通。

柯文哲於24日0時解除居家隔離後首日到中山區關懷中心，針對蔡壁如建議中央停止報數記者會一事，柯文哲認為，「內容改一改，對我來講最迫切要知道的是國家戰略。」

柯文哲提及，中央到底希望「那條曲線」長成什麼樣子？縱軸是每天新增確診人數，橫軸則是時間，這條線最為重要，決定了所有戰術行為，中央應找時間與地方政府溝通防疫戰術作為。

至於陳時中22日稱老舊公寓的居家照顧者可將鑰匙丟到樓下，柯文哲回應，不需要用一句話評斷一個人，「我覺得像這個聽一聽就跳過去。」

另外，關於「學姊」前台北市政府副發言人黃瀞瑩確診後喝豆漿沒味覺，柯文哲認為，醫學是統計的科學，常常說百分之一的病人會有極端案例，有時候運氣不好就成為那百分之一，「沒辦法，雖然少見但還是有。」