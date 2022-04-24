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PCR陽性卻遲未收到確診通知　柯文哲曝「北市自主應變」計畫

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎確診者人數不斷攀升，使台北市於20日啟動輕症居家照護，並成立12行政區關懷中心負責協助居家照護者，但仍發生民眾PCR採檢陽性後，等了許久才收到確診或居隔通知。台北市長柯文哲24日宣布，現在醫院通知病人PCR陽性時，必須同步回報給台北市衛生局，「發揚自主應變精神」。

▲▼柯文哲赴中山區級關懷中心。（圖／北市府提供）

▲柯文哲赴中山區級關懷中心。（圖／北市府提供）

因接觸確診者而居家隔離10天的柯文哲於24日0時解隔後，第一天便臨時新增行程視察中山區關懷中心。中山區公所區長李美麗報告，中山區目前列管居隔者1708人，居家照護者345人，加上居家檢疫者868人，總計要追蹤2921人。

由於柯文哲要求回報遇到的問題，李美麗表示，運作至今最大困難在於民眾反映未收到確診通知書，似乎是因為中央法傳系統塞車導致，使同仁只能向民眾道歉並安撫。

針對中山區為台北市確診數最多的區域，但法傳系統卻有塞車一事，柯文哲會後受訪時表示，目前塞車塞得很嚴重，這也是一個問題，必須要更改制度，醫院送簡訊通知病人PCR陽性時，也必須同步作業回報給台北市衛生局。

柯文哲說明，以前是醫院通知病人後，由醫院感控小組在上班日將資料上傳至中央法傳系統，由中央審核通過後通知地方衛生局，地方衛生局看到資料才會去找病人，「平常會慢1天，但現在大概3天都是問題，顯然系統必須要改，（我們）發揚自主應變精神，我們自主應變來處理。」

另外，被問到出關第一天的心情？柯文哲認為，對他來講在家是上班、出來也是上班，「一樣的工作，對我來講都一樣。」

至於首站為何選擇到健康關懷中心？柯文哲說，這是台北市政府目前最主要的工作，現在有3種人會放置在家裡，第1種為國外入境居檢10天者，第2種為與確診接觸的居家隔離者，1名國小生確診會讓全班25人都被居家隔離，量非常的多，第3種則是將確診者放在家裡居家照護，「單單中山區公所，這3種人加起來就達2900多人，不得了！龐大的負擔。」

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