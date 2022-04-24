只打2劑「不能進健身房」他怒：還要花300請假！全場超酸1句反轟

▲原PO打只2劑，不能進健身房運動。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心宣布，22日起將加強第3劑疫苗接種規範，包括24類場所工作人員、進出健身房及參加旅遊團等，皆須打滿3劑疫苗，一名網友不滿表示，打完第2劑疫苗後超級不舒服，不想再體會這種感覺，所以沒有接種第3劑，結果現在連健身房都進不去，還得花300元請假，暴怒發文卻被網友狂酸。

原PO在PTT發文，「出生到現在第一次感覺到這麼不自由」，當國外都在打疫苗的時候，台灣不鼓勵也沒宣導，等到疫情爆發時才叫大家快打疫苗，結果疫苗準備不足，想打還打不到，「我為了自己健康也打了兩劑，可是打第2劑就很不舒服不想再體驗一次那種感覺，因此不想打第3劑」。

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怎料，現在卻規定要打滿3劑才可以進健身房，「人家國外都看開了走向共存，你卻約束人民自由的方式，真的很扯，憑什麼要打滿三劑才能進健身房？」

貼文一出，不少人表示，如果按照規定的時間接種疫苗，早就打完3劑了，「排到第3劑時自己不打的，怪我囉」、「那些BNT要過期的時候你為什麼不打？自己的問題在那叫什麼」、「可以打高端阿，沒有副作用」、「你自己不打，就說別人沒有鼓勵你打？」

▲指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

許多網友建議原PO，還是快點去打第3劑疫苗，「要共存就去打疫苗」、「保護你自己也保護其他人，快去打第3劑吧」、「等之後不讓你搭大眾運輸你就知道」、「國外共存前一樣有限制，沒打疫苗不能」、「其實三劑是在保護你，擔心您染疫重症」。

不過，也有網友質疑，「不能去健身，可以內用上餐館」、「內用的也都要三劑規定才合理吧」、「餐廳脫口罩吃飯，比戴口罩運動安全阿」、「覺得超不合理+1，副作用政府會幫忙分擔嗎」、「高風險的事一大堆，只針對特定行業根本沒意義，就算打三劑一樣會感染，感染也不會只在健身房傳，而且兩劑就能防重症了」。