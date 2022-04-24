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連樓梯都站滿！直擊松山站一早湧人龍　「排隊搶打高端」畫面曝

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務，松山站今早施打高端疫苗，一早車站大廳即有許多民眾排隊等候接種。新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑（圖／記者李毓康攝）

▲松山站今早施打高端疫苗，一早車站大廳即有許多民眾排隊等候接種。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

台北市的台北車站、松山站2處中型接種站，於23日、24日2天皆提供高端及莫德納疫苗，市內診所則在每週二、三可預約。而今一早車站大廳就許多人排隊等候施打，據了解捷運松山站24日上午9點到12點，提供300劑高端疫苗、下午2點到5點則提供300劑莫德納疫苗現場施打；台北車站下午有莫德納、高端疫苗共800劑疫苗，採現場掛號。

本土新冠疫情嚴峻，連9天單日確診數破千，也增加了疫苗打氣。今一早，北市在台北車站及松山站的接種站就排了相當長的隊伍，湧入大批民眾排隊施打，甚至都站到了階梯上。而目前疫苗的供應情況，台北市衛生局主秘邱秀儀表示，台北市的台北車站、松山站2處中型接種站，在23日、24日2天皆提供高端及莫德納疫苗，市內診所則在每週二、三可預約。

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捷運松山站24日上午9點到12點，提供300劑高端疫苗、下午2點到5點提供300劑莫德納疫苗現場施打；台北車站明天下午則有莫德納、高端疫苗共800劑疫苗，採現場掛號。

不過，有民眾擔心自己打不到疫苗，指揮官陳時中在記者會透露，下週還有100多萬劑莫德納會來，「供貨量大家不用擔心」，而各界所關心的BNT疫苗，昨日談判對方還是有「1、2個小問題」，會盡快解決簽約。

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務，松山站今早施打高端疫苗，一早車站大廳即有許多民眾排隊等候接種。新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務。（圖／記者李毓康攝）

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