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台東小吃部群聚案續擴大　縣府籲避免密閉場所脫口罩群聚

▲台東23日+25。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東23日+25。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣23日新增25名確診者，CT值介於13.4至32.3之間。從疫調結果初步推論，小吃部再延伸7例、成功地區活動足跡者4例、4例為同車出遊、3例居隔者確診、2例為案29378花慈照顧家人而確診的延伸、酒吧延伸1例、池上一家人再加1例、1例為台東軍人到外縣市受訓確診、1例有北部旅遊足跡、1例傳染源待釐清。

台東縣衛生局說明，從初步疫調了解，23日確診的7例小吃部延伸多為20多歲於4月16、17前往消費，且部分個案有好樂迪足跡重疊、酒吧1例為4/17、18皆有前往消費、1例為台東軍人到外縣市受訓，因同寢室友確診而感染、原本昨天池上有一家庭5人確診，今天又新增1例，另外有一行四人同車出遊皆確診但感染源待釐清中。

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此外，縣府這2天持續於藝文中心廣場設快篩站，從昨天截至今天上午12點止，結果篩檢計543案、目前有22人快篩陽性，PCR採檢3陽2陰，其餘17人安排採檢中。今天下午快篩服務也持續進行，衛生局呼籲為減緩醫療人員耗損並珍惜醫療資源，僅先提供有與確診者同時段足跡重疊的民眾進行篩檢。

另目前縣內因疫情停課資訊，教育處表示，目前新港國中、三民國小、成功國小等校停止實體課程至4月29日，忠孝國小(含分校及附幼)、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼，也因確診及匡列已達該校1/3班級數，為確保安全，全校停止實體課程至5月1日；另海端國小、福原國小及公東高工各有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，兩所國小停課至5月1日，公東高工則停課到2日，豐田國中已達該校1/3班級數，則自4月25日起至5月2日停止實體課程。

台東縣府表示，為因應疫情及民眾對於快篩需求，今天下午將繼續於藝文中心廣場設快篩站，請民眾有足跡重疊者可前往篩檢，若民眾有相關Covid19症狀者，請直接配戴醫用口罩盡速前往醫院就醫。若得知為確診者的密切接觸者，請不要前往快篩，請先自行居隔，並主動告知衛生單位。也呼籲每一位鄉親都要接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第三劑，每一位鄉親都要有足夠疫苗防護力，保護自己也保護家人。

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