新竹縣+57最小2歲　麻古茶坊、全聯、伍聯社、楓康等23處列足跡

▲新竹縣今日新增57例確診，其中無症狀者有20名，佔3成多。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



中央疫情指揮中心公布今（23日）新竹縣新增57例新冠肺炎確診案例，其中有16例為居隔期滿或匡列採檢確診，在可控匡列名單內，另有41例為因症就診至醫院採檢PCR確診。這57例均為輕症或無症狀，確診足跡均已完成清潔消毒，相關疫調匡列仍持續。

新竹縣政府衛生局指出，這57例確診案例年齡分布在2歲至81歲，以青壯年為主，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。無症狀者有20名，佔3成多。

衛生局表示，今日新增案例就疫情流行趨勢來說，以校園、教育機構師生感染為主，其次則是職場群聚事件，以及跨城市旅遊活動史，目前風險還是來自跨縣市移動，有外縣市旅遊史的個案回到社區，滲漏到家庭、職場、學校、補習班。縣府防疫緊急應變中心針對機構一旦發現確診個案，便立即安排師生進行篩檢，讓學校有更多的應變機會，將風險降到最低，以維護校園健康。

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▲57例確診案例年齡分布以青壯年為主，均為輕症或無症狀感染。

新竹縣社區篩檢站資訊：

4/23(六)下午6時至9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。

4/24(日)下午6時至9時在大安醫院急診室提供篩檢服務。

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