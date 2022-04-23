居家隔離「十倍速暴增」系統塞車　北市：醫療量能留給需要的人

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／北市府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

新冠肺炎確診人數持續增加，引起政壇熱議新的防疫方向。台北市副市長黃珊珊23日表示，隨著確診者暴增，居家隔離者也跟著以十倍速增加，導致法傳系統、管理系統都跟著塞車。她呼籲，希望居隔民眾把醫療量能留給確診與重症患者。

黃珊珊透過臉書呼籲，居隔數量累垮基層、應全力照顧確診者與重症患者、保全公衛與醫療量能。她指出，每天數十例與每天數千例的防疫工作內容都一樣，結果就是疫調人力不足，累垮基層，現在確診者暴增，匡列居家隔離人數更是十倍速暴增，法傳系統與接觸者管理系統嚴重塞車。

黃珊珊表示，各縣市首長都要求，只匡列確診者的同住家人（可以一起居家隔離），其他職場、活動的密切接觸者就由職場與確診者自主通知，並且進行快篩，陽性者進行PCR檢測，陰性者就加強版自主健康管理。

黃珊珊強調，中央雖然還沒做出決定，但現實狀況就是如此，地方政府增加再多人力也跟不上確診速度，所以，民眾要配合防疫工作，如果被通知PCR採檢陽性，相關資料醫院會上傳法傳系統，名單傳到區級關懷中心的時間會較慢，「你可以先這樣做」：

一、先打電話通報居住地的區級關懷中心，告知聯絡方式並提出需要協助的事項。

二、主動告知確診前兩天的密切接觸者，同住家人請先自主隔離，盡速自主快篩。

三、（可能要一兩天後）接到疫調電話時，通報疫調人員同住家人資訊，等候安置人員電話。

四、安置人員會確認你的身體狀況後開立居家照護通知書。

五、居家照護同時，緊急狀況打119，生活照護事項日間請打各行政區區級關懷中心，夜間請打23753782防疫專線或1999。

六、安心度過10天，解隔前免採檢。

黃珊珊呼籲，確診者很緊張，雖然可能沒有症狀或輕微症狀，還是不知道自己下一步該做些甚麼。她表示，只要注意自己的身體狀況，安靜地度過10天，如果與家人一起居家隔離，還是要戴口罩並一人一室，台北市的關懷包內有溫度計與口罩、垃圾袋，生活上有任何需要，都可以打電話給區級關懷中心。

黃珊珊強調，北市的量能，會優先照顧確診者，至於大量的居家隔離者，因為風險較低，則請大家靜候通知，主動通過雙向簡訊回報身體狀況，減少關懷中心同仁的負擔，尤其是年輕人與中壯年的朋友，大家要自主管理，平安度過隔離期間，把政府的服務量能留給更需要幫助的人。

▼居家隔離者暴增，黃珊珊呼籲民眾把量能留給需要的人。（圖／翻攝黃珊珊臉書）