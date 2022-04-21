不只產發局長司機！北市2駕駛染疫　府內累計62人中鏢、478人居隔

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【4月21日下午4時46分更新 北市府說明1確診者非局長司機】

記者袁茵／台北報導

全台21日新增2969名本土個案，以新北市1000例最多，其次為台北663例。針對台北市政府爆出1名駕駛司機確診，使台北市產發局長林崇傑被匡列居家隔離，台北市副市長蔡炳坤證實，個案確診之後又匡列5人，又發現1人PCR陽性。

台北市政府21日爆出1名局長司機確診，台北市副市長黃珊珊於下午防疫記者會中證實，林崇傑於20日上班日時接獲通知，目前疫調人員正在對駕駛接觸者進行匡列，而台北市政府會有所謂代駕作業，不會影響市府運作。

台北市副市長蔡炳坤則說，林崇傑的司機確診之後，北市府匡列了其他5名司機採檢，有4個人PCR陰性，但有1人PCR陽性。不過，台北市政府發言人陳智菡於記者會結束後補充，財政局有1名司機確診，但該員並非局長司機，確診者也沒有與局長或局長司機有接觸；目前疫調有承辦同仁曾搭乘該確診司機公務車，共7名同仁，依SOP赴醫院PCR檢測中後將居隔。

蔡炳坤說明，北市府截至21日共有62人確診，居家隔離478人，由於市府各單位有建立完整SOP，只要有員工確診就會立刻通報，並且對該樓層進行封鎖、不准進出，等到相關人員快篩陰性後才可自行返家，並清消24小時至第3天才可讓快篩陰性人員回來上班。

林崇傑21日上午受訪時表示，自己於20日晚間8時收到新北市衛生局通知，自己的駕駛司機確診，目前已去醫院PCR採檢陰性，身體狀況也很健康，沒有任何不適，但目前未收到新北市通知下一步動作，所以自己在家裡居家隔離，並等候新北市政府通知。

▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）