LIVE／北市＋663例！聯醫副總院長確診　柯文哲視訊說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日宣布，國內新增2969名本土個案，以新北市1000例最多，其次依序為台北663例、桃園414例、基隆216例和台中139例。台北市政府21日召開防疫記者會，由台北市長柯文哲視訊主持，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增2969例本土病例，發病日介於今年3月13日至4月21日，其中包含1549例為無症狀感染。個案分佈為新北市1000例，台北市663例，桃園市414例，基隆市216例，台中市139例，花蓮縣92例，高雄市82例，宜蘭縣80例，雲林縣42例，新竹縣38例，彰化縣37例，新竹市及台南市各34例，屏東縣32例，台東縣22例，苗栗縣19例，南投縣10例，嘉義市6例，嘉義縣5例，澎湖縣及連江縣各2例。

原本表定星期一、三、五才召開市長防疫記者會的台北市政府，其餘由台北市衛生局主持，但因為21日發生台北市立聯合醫院副總院長確診一事，所以21日由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市立聯合醫院總院長璩大成於下午3時30分召開防疫記者會，不過柯文哲、黃珊珊還在居家隔離期間，採視訊方式進行。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）