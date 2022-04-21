快訊／PCR陽性卻沒被通知？柯文哲曝12區專線　確診者「主動聯絡」

記者袁茵／台北報導

指揮中心21日宣布，國內新增2969名本土個案，以新北市1000例最多，其次依序為台北663例、桃園414例、基隆216例和台中139例。面對確診數急速上升，許多人PCR陽性卻反映沒收到通知一事，台北市長柯文哲21日公布12行政區關懷中心專線，倘若知道自己PCR陽性卻未收到通知，可以打電話自行回報。

原本表定星期一、三、五才召開市長防疫記者會的台北市政府，其餘由台北市衛生局主持，但因為21日發生台北市立聯合醫院副總院長確診一事，所以21日由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市立聯合醫院總院長璩大成於下午3時30分召開防疫記者會，不過柯文哲、黃珊珊還在居家隔離期間，採視訊方式進行。

柯文哲表示，台北市截至20日的居家照護人數為171人，居家隔離2186人，很多民眾來抱怨說，自己收到PCR陽性結果，但是卻沒有收到通知，「因為醫院檢驗結果知道是正（陽性）的之後會去通知，但當確診量突然太多，會壓垮目前運作系統。」

柯文哲宣布，台北市12行政區關懷中心的專線，「如果你接到醫院PCR陽性通知，卻沒有聽到別人來送居家隔離通知書，那也不要緊張，按照12行政區來打電話，你住哪就打哪個電話。」不過柯文哲也提醒，白天、晚上電話不同，且白天人力會比較多，所以有問題的話盡量集中在早上9時至下午5時打電話，晚上則有別的電話號碼。

▼台北市關懷中心專線。（圖／台北市政府提供）