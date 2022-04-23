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俄要奪烏南「打通摩爾多瓦分離地區」　摩召俄大使關切

▲▼ 烏克蘭南部戰略城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）遭到俄軍包圍轟炸。（圖／路透）

▲ 烏克蘭南部戰略城市尼古拉耶夫先前遭俄軍包圍轟炸。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯一名將領說俄軍下階段計畫是要完全控制烏克蘭南部，有助打通前往摩爾多瓦分離地區的通道。摩爾多瓦今天召喚俄羅斯大使，對此「深表關切」。

摩爾多瓦外交部聲明說：「摩爾多瓦外交部認為這些說法毫無根據，並牴觸俄羅斯支持我國在國際公認邊界內的主權和領土完整的立場。」

摩爾多瓦外交部說，已召喚俄羅斯大使對此「深表關切」。

「我方在會談中重申摩爾多瓦共和國是一個中立國家，這個原則必須受到所有國際行為者尊重，包括俄羅斯聯邦。」

俄羅斯官方新聞媒體稍早引述俄國中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekayev）指出，完全控制烏克蘭南部有助打通前往聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的通道。聶斯特河沿岸地區位於聶斯特河和摩爾多瓦-烏克蘭邊界之間的狹長地帶，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。

米聶凱夫表示，聶斯特河沿岸地區說俄語的人受到壓迫，但摩爾多瓦和西方領導人否認。

摩爾多瓦重新融合政策局在另一項聲明中說，米聶凱夫的說法「令人無法接受」。

聲明說「這種說法導致緊張局勢和不信任感升高」，並說摩爾多瓦所有人民權益不分血統都受尊重。

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