她自助洗衣「被清出放洗衣籃」　噁爛男「下鍋混洗」全帶走

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局南港派出所接獲報案，1名女子將隨身衣物丟到自助洗衣機，清洗完後被人拿出放在洗衣籃，但卻有1名男子進入後將自己的衣物丟進放有女子衣物的洗衣籃，最後將2人衣物丟進去重新清洗後帶走，最後警方通知男子到案，男子則辯稱，沒看到女子衣物，所以才一起清洗。

警方調查，34歲的黃姓女子，日前到住家附近的自助洗衣店清洗衣物、浴巾、襪子以及內褲，但卻前往拿取時不翼而飛，立刻前往南港分局南港派出所報警，警方調閱監視器鎖定1名黑色運動服的31歲黃姓男子，黃男竟然將自己的衣服與黃女的衣服混在一起重新清洗，最後還順手帶走。

▲黃姓美髮師將衣物倒入放有女子衣物的洗衣籃，最後重新洗過後順手帶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓女子表示，到自助洗衣店清洗衣服，如果洗好了有下一個人要用，就會將裡面的衣物放置在旁邊的衣物籃，但是前往拿取時卻不見，監視器也錄下黃姓男子離譜行徑，竟然將自己的衣服倒入裝有黃女衣物的洗衣籃，再將全部衣物丟進洗衣機重新清洗，讓黃女直呼「實在是太噁心」。

警方事後通知從事美髮工作的黃姓嫌犯到案說明，黃姓男子則辯稱，因為沒看到洗衣籃有衣物，所以才會不慎將2人衣服混再一起丟進洗衣機，最後發現衣物拿錯了就隨手丟掉，但監視器錄下，黃姓嫌犯原本就有使用空的洗衣籃，撇見放置女子衣物的洗衣籃，才將自己的衣服混入其中。

最後黃女則損失850元，警方訊後也依照竊盜罪嫌將黃姓美髮師送辦，南港分局提醒，自助洗衣店因無人看管，易引來有心人士竊取衣物，除呼籲店家可裝設監視器監控防護外，民眾亦應注意保管自身物品，以免成為歹徒覬覦的目標。