桃園男睡網咖遭臨檢　一查竟是「5條通」當場傻了

▲桃園警分局龍安派出所20日凌晨在轄區某網咖臨檢，發現閻姓男子躺在椅子熟睡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局龍安派出所今（20）日凌晨在轄區某網咖臨檢，發現閻姓男子躺在沙發上熟睡，員警喚醒以便配合證件查核，赫然發現因竊盜案，目前被桃園、新北與新竹等地檢署共計有5條罪嫌通緝中，閻男當場被嚇醒，辯稱不知為何被通緝，員警偵訊後依竊盜等罪嫌押解至桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，今日凌晨3時許，龍安派出所員警李承晉、高震鴻在龍安街某網咖執行查察勤務時，發現有名閻姓男子(30歲)躺在座位上熟睡，於是將其喚醒，請其配合身分查證。

▲桃園警分局龍安派出所20日凌晨在轄區某網咖臨檢，告知閻姓男子背負5條竊盜通緝案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

閻男睡眼惺忪拿出證件一臉不耐煩，員警查核發現竟涉及竊盜案件分別遭新北、新竹與桃園地檢署發布5條通緝案，閻男當場被嚇醒辯稱，前幾個月曾依照開庭通知出庭，但不知為何被通緝？可能是常待在網咖很少回家，漏接司法文件，員警將其帶回派出所偵訊，並依竊盜罪嫌解送桃檢歸案。

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