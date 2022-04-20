　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男睡網咖遭臨檢　一查竟是「5條通」當場傻了

▲桃園警分局龍安派出所20日凌晨在轄區某網咖臨檢，發現閻姓男子躺在椅子熟睡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局龍安派出所20日凌晨在轄區某網咖臨檢，發現閻姓男子躺在椅子熟睡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局龍安派出所今（20）日凌晨在轄區某網咖臨檢，發現閻姓男子躺在沙發上熟睡，員警喚醒以便配合證件查核，赫然發現因竊盜案，目前被桃園、新北與新竹等地檢署共計有5條罪嫌通緝中，閻男當場被嚇醒，辯稱不知為何被通緝，員警偵訊後依竊盜等罪嫌押解至桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，今日凌晨3時許，龍安派出所員警李承晉、高震鴻在龍安街某網咖執行查察勤務時，發現有名閻姓男子(30歲)躺在座位上熟睡，於是將其喚醒，請其配合身分查證。

▲桃園警分局龍安派出所20日凌晨在轄區某網咖臨檢，告知閻姓男子背負5條竊盜通緝案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局龍安派出所20日凌晨在轄區某網咖臨檢，告知閻姓男子背負5條竊盜通緝案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

閻男睡眼惺忪拿出證件一臉不耐煩，員警查核發現竟涉及竊盜案件分別遭新北、新竹與桃園地檢署發布5條通緝案，閻男當場被嚇醒辯稱，前幾個月曾依照開庭通知出庭，但不知為何被通緝？可能是常待在網咖很少回家，漏接司法文件，員警將其帶回派出所偵訊，並依竊盜罪嫌解送桃檢歸案。

【更多新聞】

3醫院提供幼兒重症24小時諮詢　桃園下午公布領藥、居家照護流程

►民怨爆！排200公尺等快篩　桃市府：視狀況調整增設篩檢站

割草機噴飛石頭擊中腹部！他痛到站不起來　警鳴笛開道送醫

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
管理員幫送物資「確診誰負責？」　網抖恐怖後果
女星「投資張庭傳銷」被抓包！　分紅11億網狂喊查稅
他疑惑「麥當勞為啥用點餐機」　熟客曝關鍵優勢
台中最新足跡曝　八方雲集、超級巨星KTV入列
快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡
普丁摯友陳屍豪宅　孕妻幼女「全身彈孔」倒臥身旁
台中+80！最小才8個月　幼兒園老師聽阿妹演唱會傳11人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡

女會計師冒名簽票借500萬　他信了1句「我來處理」結果房子被法拍

噁校長藉口擦藥、按摩...8次猥褻國小女童　地點遍及辦公室、看台

桃園男睡網咖遭臨檢　一查竟是「5條通」當場傻了

2兄弟咖啡店前抽菸　陌生男拿傘+美工刀攻擊！弟弟下顎濺血

治好新冠就付3千萬！「超有錢」乾女兒誆確診　貴婦被坑511萬

美女大學生衝超商買點數圓星夢　險遭騙...警霸氣喊：我保護妳

恐怖「大旺號」！漁工遭扣薪毆打、連續工作32天　1死1中風

國道自撞棄車到友人家睡覺遭訴　BMW駕駛喊「盡力了」獲判無罪

27歲女買項鍊不滿店家不給退換　評1星留「就是淘寶貨」遭起訴

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡

女會計師冒名簽票借500萬　他信了1句「我來處理」結果房子被法拍

噁校長藉口擦藥、按摩...8次猥褻國小女童　地點遍及辦公室、看台

桃園男睡網咖遭臨檢　一查竟是「5條通」當場傻了

2兄弟咖啡店前抽菸　陌生男拿傘+美工刀攻擊！弟弟下顎濺血

治好新冠就付3千萬！「超有錢」乾女兒誆確診　貴婦被坑511萬

美女大學生衝超商買點數圓星夢　險遭騙...警霸氣喊：我保護妳

恐怖「大旺號」！漁工遭扣薪毆打、連續工作32天　1死1中風

國道自撞棄車到友人家睡覺遭訴　BMW駕駛喊「盡力了」獲判無罪

27歲女買項鍊不滿店家不給退換　評1星留「就是淘寶貨」遭起訴

運星艦執行最後一次基隆島燈塔運補任務　劃下完美句點

被誇好高興！法鬥「跳上警車」出發巡邏　媽傻：人家只說1句可愛

還原甩帽抗議過程　餅總坦言：我們的疏忽

公司防摸魚出怪招！他下班被要求「傳手機電量截圖」…網一招秒解

富邦悍將防疫新規定　球員禁止內用

「中南美洲貿易商機研討會」鼓勵業者掌握四邦交國降稅商機

台北金融研究發展基金會、英標準協會與Google　共倡議永續金融

又被中年大叔「雙手騷擾胸口」　米克斯腿開臉厭世：誰能把他拖走

女星「投資張庭傳銷」獲利被抓包！　3年分紅11億…網急：快查稅

台南市第1家野生動物救傷中心　在頑皮世界正式揭牌

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

開毒趴驚見「魔神仔」附身　5男女衝宮廟驅邪全被抓

女大生被撿屍　醒來吐5字被誣兩情相悅

10年輕男女玩爛台東民宿　他直接尿在戲水池

找小王開發愛的體位！人妻嗨到發抖　夫見對話綠炸

新北男墜10樓亡…驚見PCR陽性

狼兄見表弟和女友親熱　硬上閨蜜下場慘了

已婚、接客遭揭發　她屁股紋奴字苦求再包養

富商500萬包養SWAG女優　她竟已婚還賣淫涉仙人跳

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

陸籍女大生來台北夜店　被公關撿屍唬：會疼妳

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人

丈夫偷吃正宮告小三！台北法官判她敗訴

快訊／高雄聖功醫院竄火！急疏散30名臥床病患

嘉義縣168線汽機車相撞　女騎士臟器外露慘死

更多熱門

相關新聞

毒品通緝犯警「假鬼假怪」識破被逮

毒品通緝犯警「假鬼假怪」識破被逮

台南市警三分局安中派出所，巡邏勤攔查未開大燈之自小客車，發現後座男子不敢直視員警，警方欲查證身分，該男子稱未帶證件，雖講出名字，但說不出身分證字號，過程中不斷地表示頭痛，企圖躲避警方盤查，經員警認出該男子為轄內治安顧慮人口52歲闕姓男子，還揪出他是毒品通緝犯身分，而逮捕解送歸案。

騎車沒開後燈還玩手機　通緝犯心虛露餡

騎車沒開後燈還玩手機　通緝犯心虛露餡

瑞芳警逮人…通緝犯PCR陽性

瑞芳警逮人…通緝犯PCR陽性

即／瑞芳警逮通緝犯快篩陽　救護車送醫PCR

即／瑞芳警逮通緝犯快篩陽　救護車送醫PCR

偷鄰居名錶賣1千萬　砸4百萬買保時捷

偷鄰居名錶賣1千萬　砸4百萬買保時捷

關鍵字：

桃園男網咖通緝犯竊盜

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

台鐵勞動節　退票免手續費

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面