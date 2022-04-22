小姐猛吐太掃興...他拿了手機就跑　郭桂彬之子撿屍再吃竊盜罪

▲郭男趁酒店小姐喝醉時性侵，還偷走被害人手機。（示意圖／翻攝郭桂彬臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人郭桂彬的兒子郭冠霖去年4月間，帶1名酒店小姐出場，涉嫌見小姐酒醉不醒人事，強拉到旅館開房間性侵，因被害人醉到吐了一身，郭男才興致索然地罷手，離開房間時還順手把被害人手機拿走，被害人醒後發現失身提告，郭男辯稱是性交易，但沒完成所以不付錢，台北地檢署22日依趁機性交、竊盜等罪起訴郭男。

有毒品、槍砲前科的郭冠霖，2021年4月間到台北市某酒店消費，看中被害人的姿色，決定包下全場，拉著被害人到旅館開房間，但是被害人已經喝到爛醉，躺著一動也不動，郭男為了洩慾，仍以手指插入被害人下體。

此時小姐因為酒醉不舒服，突然吐了起來，郭男頓時沒了興趣，拿起小姐的手機就離開房間，小姐酒醒後依稀記得受辱而報警，郭男堅稱是性交易，不過酒店經紀證稱，當初郭男付錢包下被害人全場，只說是要一起去吃宵夜，再根據監視器畫面，被害人當時已無法自行行走等事證，檢察官最後認定郭男趁被害人酒醉不能抗拒時性交，另外涉嫌竊盜手機，依法提起公訴。

而這已不是郭桂彬兒第一次出事，其另一子郭承霖曾因涉《槍砲彈藥刀械管制條例》、《恐嚇危害安全罪》，遭台北地院各處有期徒刑3年6月、2月。而案發後不久，郭承霖又捲入另起販毒案，遭檢方裁定以5萬元交保，但今年3月8號北院傳喚郭承霖涉未到、檢察官拘提未果，認定郭承霖棄保潛逃，北院依法沒入保釋金5萬元。