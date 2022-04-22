上午結婚下午被抓！運動中心大盜偷21張信用卡　狂刷300萬爽買3C

記者邱中岳／台北報導

北市刑大鎖定1名竊盜慣犯，鎖定運動中心的羽毛球館，趁民眾上場打球時間較長，直接身穿運動服坐在民眾隨身物品旁，並趁隙偷走信用卡盜刷，6個月間在北、中、南等運動中心得手21件，盜刷金額達3百萬元，有1名被害人就被盜刷了13萬，最後在台中超商偷東西當場被逮。

警方調查，41歲的寸姓竊盜慣犯，平時無業，專門以偷竊他人物品、信用卡，然後再盜刷信用卡購買3C產品變賣維生，曾多次被警方逮捕到案，但寸姓男子仍不知悔改，竟然鎖定運動中心打羽球的民眾，伺機穿上運動服混入人群。

▲竊盜界楊宗緯又再度犯案，6個月偷21張信用卡，狂刷3百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

寸男穿著運動服出現在運動中心的羽球場，利用打羽球需要較久的上場時間，趁隙坐在民眾隨身包包旁，並趁機偷走包包內的信用卡，並將信用卡拿去盜刷，其中1名被害人慘被盜刷13萬，短短6個月間就得手21件，被害金額共計約3百萬元。

▲有竊盜界楊宗緯之稱的寸姓嫌犯，以竊盜維生，曾經上午娶老婆，下午就被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後鎖定嫌犯專門在雙北、桃園、新竹、台中、台南以及高雄地區，專挑運動中心犯案，於是南下準備逮人，但沒想到逮人前夕，寸男因在台中超商涉及竊盜案，遭警方逮捕到案，訊後被台中地檢署羈押獲准，最後專案人員將嫌犯借訊，訊後依照竊盜、詐欺以及偽造文書送辦。

據悉，寸姓男子神似知名歌手楊宗緯，原本涉嫌參加各種聚會，伺機偷走現場人士的手機、錢包等財物，最後發現信用卡盜刷才知道被偷走，且曾經在上午才開心娶妻，沒想到下午就被警方逮捕，多年來仍以竊盜維生，讓警方看了不禁搖頭。