雙北家長憂線上教學影響5月會考　北市：會結合大型考試模擬演練

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料照／北市府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲22日宣布，下周起將演練國中、高中大規模的在家上課，但由於國中會考將於5月底舉辦，引起外界熱議。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，北市府有考量這方的需求，並讓學校針對個案特別處理；同時，也會考慮到準備會考試場學校的清消、準備時間，「演練會跟大型考試結合」。

蔡炳坤受訪時表示，會考時間是五月21日至22日，「我們已經跟學校講」，若需要線上學習、或是需要實體課程，「我們尊重學校的處理」。他也說，其實國中會考試場，會用到蠻多教室，所以提供試場的學校也需要及早做清消跟準備，「這些我們都有考慮」。

針對國高中生是否能單獨在家遠距上課，蔡炳坤則解釋，國高中生自主方面比較獨立、不像小學生，「我們規定是12歲以下須要有大人陪同」，所以國高中生在家裡、規劃好，應該沒問題，若有特殊情況，也會要求學校協助、若需要進入學校，學校也會安排。

至於這項政策是否有與新北政府與中央溝通、是否符合停課標準，蔡炳坤回應，線上教學演練跟停課標準沒有關聯，「我有請教育局跟教育部溝通、教育部有打來問」，北市學校一直以來都有線上教學演練，只是過去是讓學校自己選擇時間、這次則是統一下禮拜進行，一樣是線上教學演練，「這部分教育部也表示尊重」。

蔡炳坤表示，新北市的部分「我有打給新北教育局張局長」，告知北市要線上教學演練，他也提到，高職在5月1日統測，所以新北市高職的學生也會讓他們回去做準備，進入4、5月份大型考試多，所以演練也會跟大型考試結合。