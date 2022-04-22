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兒童莫德納下月開打！北市通令各國小意願調查「將安排校園接種」

▲高雄市BNT疫苗校園接種。（圖／記者吳世龍攝）

▲國小校園莫德納疫苗將開打。圖為先前BNT疫苗在中學校園施打情況。（圖／記者吳世龍攝）

生活中心／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日召集專家開會，同意6至11歲兒童開放疫苗施打半劑型莫德納，預計5月初開打。對此，台北市教育局今天發函給轄內各國小，要求各校向學生家長詢問6到12歲學生莫德納接種初步意願，並要求在下週一前回覆，以利後續安排校園施打。

根據指揮中心統計，國內6到11歲可施打第一劑疫苗的人數約120萬人；北市教育局則估其中有12.5萬人在台北市就讀。

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教育局在發函給各校的公文中提到，為落實校園積極防疫，經ACIP專家會議評估疫苗安全性、有效性、及國內外疫情風險，參酌各國疫苗接種政策，建議推動6-11歲兒童族群接種莫德納疫苗，以降低疾病防治措施(如停課)對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。

教育局也說，6到11歲接種莫德納劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半(50微克)，接種作業可視家長與兒童接種意願，由地方政府衛生局指定疫苗合約醫療院所及安排校園接種。而教育局為方便國小學生疫苗接種，亦開放年滿12歲國小學生併同6-11歲學生在校接種。

教育局指出，為方便向中央請求足量疫苗並避免疫苗耗費，因此請各校轉知6-12歲學生(含附設幼兒園)家長填寫學生初步疫苗接種意願調查表；另待衛福部修訂疫苗接種說明書及疫苗接種同意書後，將再行調查校園疫苗接種名冊，並以正式同意書作為校園疫苗接種依據。

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