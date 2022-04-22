彰化市長確診　婚宴與獅子會同桌「聊天+敬酒」...恐因此染疫　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣確診病例暴增，最令人關注的是15日有近500人到大中華餐廳參加婚宴，當天有社團、政府機關都列桌次參加，已知親友有9人染疫，市長林世賢也受邀參加結果今天確診，衛生單位研判，林和確診的獅子會成員同桌，不僅聊天還相互敬酒，因此被感染的機率相當高，衛生局擴大疫調中。

▲彰化縣政府4月22日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝）

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彰化縣政府4月17日公布有來自台中、南投及彰化的41個獅子會、鹿港東區與福興東區扶輪社、台中及台北等地扶青社等社團跨社聯誼群聚鏈，其間有到過富山、燒烤店及羊肉爐等4家餐廳、還跨社團聯誼到過合歡山及宜蘭旅遊，至今已知有76人確診。

▲彰化縣政府4月22日新增13例。（圖／記者唐詠絮攝）

在衛生局調查後，這跨縣市群聚，4月15日曾去大中華美食館台灣廳參加婚宴，席開50桌次中，桌次分別是給社團會友、機關桌次，親友有9人確診，已知林世賢也有到場，衛生局第一時間已經匡列當天與林世賢同桌接觸者及公所接近20人進行採檢。

縣長王惠美指出，因為這一波牽涉的範圍非常廣，而且年齡也變輕，也有8名孩童確診，目前有1所高中2班級、3所國中1班級、7所國小10班級、總共目前實體課程停10天有15班級、4幼兒園各有1班及8補習班也有12班級是停課狀態。

▲縣長快篩陰性。（圖／記者唐詠絮攝）

大中華國際美食館稍早也在臉書貼文指出，4/21接獲衛生局通報4/17(上周日)後棟台灣廳有確診者足跡，大中華今日已安排全面消毒，大中華分前棟與後棟，前後棟入口處不同，且前棟與後棟中間無相連，4/17後該宴會廳也無再接待下一組客人，當日服務同仁也全程配戴口罩，也為了避免客人實聯制&測量體溫消毒會與收禮區擠在一起，也將設備拉到轉角入口處，目前10餘名工作人員採檢已知全部陰性。