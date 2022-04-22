花蓮再增100例確診！住宿式長照暫停探視　39校暫停實體課程

▲花蓮22日新增100例新冠肺炎確診個案，累積確診人數達984人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣22日新增100例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召防疫記者會中表示，目前花蓮縣累積確診人數984人，住院120人，出院282人，居家照護累積人數423人，居家隔離累積人數4332人，解除隔離人數3174人，目前還有1158人尚在隔離中。

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▲▼花蓮衛生局長朱家祥宣布，暫停住宿式長照機構探視病人。

衛生局長朱家祥表示，花蓮今日新增100案例中，部立花蓮醫院7人、婚宴3人、外縣婚宴群聚20人、某市場8人、某營區延伸15人、外縣6人，疫調中40人。目前增設花蓮南區2快篩站，分別為台北榮民總醫院玉里分院、玉里慈濟醫院；台北榮民總醫院自明日起自5月1日、玉里慈濟醫院則從5月2日到8日，針對呼吸道有症狀的民眾與足跡重疊者可多加利用快篩站，確保健康；玉里慈濟醫院也將於23日下午1點半至6點增設接種站，請欲接種之鄉親攜帶健保卡、小黃卡與身分證，現場隨到隨打。

朱局長除針對花蓮新增案例分類簡述外，也說明醫院專責病房的部分，目前北區剩於收治能量為18間、中區15間、南區12間；防疫旅館空床數為85床、加強版防疫旅館空床數為40床。花蓮縣新冠疫苗接種自4月1日至21日止，共施打28286人，其中第一劑4444人、第二劑4611人、追加劑22810人。

▲▼玉里新設快篩站及接種站。

由於中央預估全台未來確診人數會再創新高，為保持醫療量能，中央公告最新COVID-19確診者分流收治原則，中央公告成滾動式修訂，朱家祥特別說明，中／重症患者維持所有患者收治醫院；無症狀／輕症之成人及青少年，75歲以上、洗腎患者及懷孕36周以上者收治醫院；70至74歲生活可自理或有陪同照顧者、65至69歲獨居長者及懷孕35周以內者、無住院需求，但不符合居家照護者收治花蓮加強型防疫旅館。

朱家祥接著說明，69歲以下無洗腎／懷孕者且非65歲至69歲獨居者符合居家照護條件則採居家照護；無症狀／輕症之兒童，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒、嬰兒年齡3至12個月且高燒持續大於39度及洗腎患者收治醫院，其他所有兒童符合居家照護條件採居家照護，不符合則收治花蓮加強型防疫旅館。

▲▼花蓮全縣暫停實體課程學校。

因應中央修訂確診者分流收治原則，例外情形，如不符居家照護之無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。收治於醫院或加強版集中檢疫所／防疫旅館已達3-5天，經醫療人員評估除隔離外無需繼續照顧者，且能符合居家條件者，得返家採取居家照護，並由醫院或加強版集中檢疫所／防疫旅館通知衛生局納入居家照護管理。且調整居家照護同住者快篩頻率，同住之未確診者，隔離制同戶最後確診個案確診日後10天，於有症狀時及隔離期滿日進行家用快篩，符合解除隔離條件後進行7天加強版自主健康管理，期間有症狀時進行家用快篩。

為避免民眾延誤就醫，自4月20日起，針對居家照護、居家隔離以及居家檢疫者，緊急就醫以「119救護車」為原則，非緊急就醫／採檢以「防疫車隊」為原則，輔助方式依衛生局規劃指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自駕/騎車）等方式；返家隔離（含就醫／採檢後返家）依前述輔助方式為原則。針對居隔檢疫、確診者及一般民眾如有任何防疫隔離居家照護問題，可撥打花蓮縣政府生活專線（03-8230400）與醫療專線（03-8230089），將有專人回答相關問題。

朱家祥宣布自即日起花蓮縣住宿式長照機構暫停探視，除住民出現嚴重身心不適狀況、如失眠血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民；且經機構評估有必要探視者，才可探視。

教育處代理處長翁書敏說明，有關今日新增暫停實體課程校園共4所，包含宜昌國中確診5人、北埔國小確診2人、稻香國小確診1人、私立台大幼兒園確診1人，該班級將暫停實體課程；另截至今日為止，花蓮全縣合計39所學校暫停實體課程，包含花蓮市16所、吉安鄉6所、秀林鄉9所、新城鄉6所、鳳林鎮1所、萬榮鄉1所。