女美髮師打3劑仍確診！疑傳染同事和顧客　曾逛南投三和夜市

▲確診的南投市女性美髮師日前曾逛三和夜市，相關單位緊急進行清消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布新增9例確診個案，其中1例為外縣市個案，已轉回當地衛生局，除了首次出現一名高中生染疫（案45552），有南投市4例（案44566、44567、46431、44568）為居家隔離期間陰轉陽、轉收治集中檢疫所，包括遭參加阿妹演唱會老師傳染的一名11歲國小男童（案44568），其他分別疑為南投市美髮店職場群聚、有台北旅遊史和接觸彰化縣確診個案遭傳染。

在4例居隔陰轉陽中，案44566的64歲男性，已接種3劑疫苗，為被花蓮籍探親父母傳染的南投市確診58歲婦人（案29534）之大伯，被匡列密切接觸者，於隔離期間的20日自行快篩、再至醫院採檢PCR皆為陽性（CT值20.8），匡列密切接觸者同住家人1人，採檢報告PCR陰性。

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案44567、案46431則為確診5歲男童（案42092）之父母；43歲先生無接種疫苗、因19日被匡列密切接觸者、20日流鼻水，至醫院採檢PCR陽性（CT值22），35歲太太也只打1劑並在20日陪兒子入住集中檢疫所，也出現流鼻水症狀，21日經集中檢疫所安排PCR採檢陽性（CT值13.4）。

▲南投縣今新增9名確診個案。（圖／南投縣政府提供）

案46430的28歲女性從事美髮業，已接種3劑疫苗，因女兒被匡列密切接觸者，於隔離期間的21日自行快篩，再至醫院採檢PCR皆為陽性（CT值22）；匡列密切接觸者包括同住家人2人、友人1人，PCR採檢皆陰性，但職場接觸者21人中，最後PCR採檢陽性有2人，正進行疫調中，已匡列居家隔離，縣內公共足跡史有安麗美髮、13日赴南投市星期三（三和）夜市、清水牛排館，已通知環保局完成環境清消作業。

案46430的35歲中寮鄉女同事（案47200），也接種3劑疫苗，被匡列密切接觸者，21日至醫院PCR採檢陽性（CT值19.4），已收治集中檢疫所隔離；匡列密切接觸者同住家人3人，PCR採檢皆陰性，已匡列居家隔離。

▲有台北旅遊史的埔里鎮確診婦人曾赴第3市場消費，相關單位進行清消。（圖／南投縣政府提供）

案46432的75歲埔里鎮女性，接種3劑疫苗，11日至14日曾赴台北旅遊，21日因陪病採檢PCR採檢陽性（CT值34.4），已收治集中檢疫所隔離；匡列密切接觸者同住家人5人（埔里4人、台北1人）安排PCR採檢，已匡列居家隔離，該婦19、20日曾至埔里鎮第3市場消費，衛生局已通知環保局完成環境清消作業。

案46433的43歲鹿谷鄉女性，從事旅遊業，已接種2劑疫苗，為17日彰化縣確診個案（合歡山旅遊團）之接觸者，21日流鼻水、咳嗽，至醫院採檢PCR陽性（CT值17.8），已於集中檢疫所收治隔離；所幸無縣內公共足跡史，匡列密切接觸者包括職場接觸者、同住家人2人、友人1人，快篩或PCR採檢皆陰性，已列自主健康管理或匡列居家隔離。

縣府衛生局提醒，今天起將加強第3劑疫苗接種規範，包括24類場所工作人員、進出健身房及參加旅遊團等，以及公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關，殯葬場所及24類場所之工作人員，皆需打滿3劑疫苗；已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑，新進人員於首次服務前，若未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。