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害停課還喊「早知道早點確診」！男教師被起底…竟是網紅直播主

▲▼彌陀標語哥。（圖／翻攝YouTube）

▲這名教師被起底，原來是YT直播主「彌陀標語哥」。（圖／翻攝YouTube）

記者柯振中／綜合報導

南投有位男教師參加張惠妹演唱會確診，導致3所學校停課，卻開直播沾沾自喜地喊「早知道早點確診」，遭到許多批評。對此，網紅「四叉貓」劉宇席起底，原來這名教師竟然還是名直播主。

這名教師在竹山鎮的國小任教，先前北上參加張惠妹演唱會，返校後出現咳嗽等症狀，當下沒有通報、也沒戴口罩，導致班上有位小學生確診、全校停課10天。

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此外，該名確診學生有到安親班上課，同間安親班還有其他2間國小的同學，因此其他2間國小也自主停課。沒想到，事後該名教師在直播中大喊「裝肖維」，原來隔離期間薪水照付，縣府還會出代課費，「薪水照領，為何不早點確診。」

▼彌陀標語哥被隔離時大喊「裝肖維」，更說出為何不早點確診的話語。（圖／翻攝YouTube）

▲▼彌陀標語哥。（圖／翻攝YouTube）

該名教師的言論引起許多人的怒火，緊急錄製影片，向學校、家長與學生致歉，希望能得到原諒。教師任教的國小則回應，該名教師任期至7月31日，事發後已口頭請辭，目前正在撰寫辭呈。

事後，網紅「四叉貓」劉宇席起底，這名教師其實是位直播主，綽號為「彌陀標語哥」，先前曾開直播罵他一整天。

▼劉宇席表示，彌陀標語哥曾開直播罵他一整天。（圖／翻攝YouTube）

▲▼彌陀標語哥。（圖／翻攝YouTube）

劉宇席說明，這位「彌陀標語哥」參加張惠妹的演唱會，還亂發署名為「台北市長蔣萬安」的宣傳文宣，甚至大言不慚喊了「張惠妹只不過是他利用的棋子」，事蹟不只一樁。

教師的身份被起底後，不少網友留言怒吼，「誤人子弟」、「又是個能撈就撈能混就混的」、「可以專心做直播主了」、「嚇到，他竟然是老師」、「這連韓粉都會遠離吧，整個反社會傾向。」

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