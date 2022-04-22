快訊／台中爆增183！大甲媽遶境再+3　阿妹歌迷累計39人染疫

彰化縣這2天確診案例累計攀升到84例，來自台北、台中、南投及彰化的獅子會、扶輪社、扶青社等社團跨社聯誼群聚鏈持續狂燒，至今已經有76人確診，其間有到過4家餐廳、還有到過合歡山及宜蘭旅遊，是屬於大群聚，目前正在針對和美鎮大中華美食館大型婚宴，擴大在疫調中。