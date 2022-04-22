快訊／台中爆增183！大甲媽遶境再+3　阿妹歌迷累計39人染疫

▲快訊／遽增183例！ 東勢1員警確診、阿妹歌迷再+7染疫、媽祖遶境+3。（圖／記者游瓊華攝）
記者游瓊華／台中報導
台中市今（22）日新增183例本土確診個案，當中包括2名員警，包括東勢、太平分局各一人。另外，大甲媽祖遶境相關確診新增3例，逢甲校友會群聚新增4例，累計10例；阿妹演唱會新增7例，累計39例。
台中市長盧秀燕表示，案45550為豐原區50多歲男性，東勢分局警員，4月17日至確診朋友家泡茶，4月20日晚上感覺喉嚨卡，4月21日至醫院採檢確診，研判感染源為4月17日泡茶朋友，目前匡列親友2人居家隔離。
此外，案44544為南屯區30多歲女性，太平分局警員，4月18日出現症狀，4月20日就醫採檢陽性(CT:21)，感染源調查中，目前親友5人居家隔離，職場79人快篩陰性。
▲0422台中疫情，單日遽增183例，再創新高。（圖／市府提供）
盧秀燕指出，與昨日相較，今日全國新增將近800例，顯示疫情仍在升溫，呼籲市民好朋友，落實防疫別輕忽，減少外出也不要恐慌。
她也指出幾個重要群聚案件，包含頂尖幼兒園今日新增8例（3例老師、5例為家庭群聚案延伸），此群聚案共累計32例，其中5例老師、11位學生、16例為家庭群聚延伸；宗教繞境活動新增3例，累計4例；逢甲校友會群聚新增4例，累計10例；阿妹演唱會新增7例，累計39例。
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