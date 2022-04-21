竹縣+38　麥當勞、全聯、寶雅列足跡！雙鐵職員確診

▲新竹縣今日新增38例確診案例，其中11例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例則是症狀就醫或篩檢站採檢確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(21日)公布新竹縣新增38例新冠肺炎本土確診案例，其中11例為居隔期滿或匡列採檢確診，27例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。38例皆為輕症或無症狀，包含3名軍人、7名學生、1名幼兒，及高鐵、台鐵工作人員各1人。相關疫調匡列持續中，足跡陸續完成消毒。

竹縣衛生局說明，今日新增確診的38例年齡分布在4-79歲，28位男性、10位女性，12歲以下佔8位、65歲以上2位，多數集中在中壯年，Ct值分布在13.0-28.9之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，大多數為輕症，8人為無症狀，均安排收治醫院或集中檢疫場所治療。

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▲38例皆為輕症或無症狀，包含3名軍人、7名學生、1名幼兒，及高鐵、台鐵工作人員各1人。



衛生局指出，目前疫情趨勢多以旅遊、聚會移動造成感染，有些民眾因無症狀，不知道已感染，進入社區後造成家庭、職場、社團等群聚，未來疫調上感染溯源會更加困難，社區不明感染源將持續增加，呼籲民眾做好防疫措施，大型聚會避免逐桌敬酒，餐會致詞也請戴好口罩，一方面維持正常生活，一方面好防疫。

衛生局建議，藥師公會全聯會日前於臉書發文，歸納出幾類居家常備藥物，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚）、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計、血氧計以及維生素B、C等，提醒民眾若遇到輕微症狀可至社區藥局選購，並諮詢藥師相關用藥問題，如持續不適或症狀轉為嚴重務必盡速就醫。

新竹縣社區篩檢站資訊：

4/21(四)下午6-9時在大安醫院急診室提供篩檢服務

4/22(五)下午6-9時在大安醫院急診室提供篩檢服務

▲▼相關疫調匡列持續中，足跡陸續完成消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）

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