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獨／北市國高中下週免到校「遭中央關切」　急改「線上演練」避爭議

▲▼柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供）

▲北市國高中下週免到校遭到中央關切，圖為之前柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園確診個案也連環爆，北市教育局為因應疫情，今天（22日）指示下週一到週五（25至29日），北市國高中職將採取線上遠距教學，據了解，教育局一開始名稱為「遠距線上教學」，但教育部國教署來電關切，指北市疫情尚未達到採取遠距線上教學標準，這樣政策與中央不同調，故名稱改為「遠距線上教學演練」，避免一國兩制或與中央不同調問題。

疫情延燒，昨（21日）本土單日再度暴增2969例確診，再創單日新高紀錄，預估今天確診數突破3千人，而根據教育部昨天傍晚公布最新統計資料，昨本土生新增355例確診，連續兩天增加超過300人，確診總數也超過3300例；另因疫情關係，昨全台共有18縣市、737所園校停課，較前一天增加87所。

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本土疫情持續延燒，校園確診個案也連環爆，為了降低師生流動並減緩疫情升溫，台北市教育局今上午邀請全台北市200多所國高中職校長舉行線上會議，據與會人士表示，教育局指示從下週一到下週五，所有台北市國中、高中職師生都在家舉行遠距線上教學，希望藉此為之後疫情爆發改為線上教學預作準備，國小則考量家長請假比較難而沒納入。

▲▼柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供）

▲北市國高中下週免到校遭到中央關切，圖為之前柯文哲視察遠距教學演練。（圖／台北市政府提供）

不過，根據與會人士透露，教育部國教署長彭富源在今早曾致電北市教育局，指台北市若是舉行「線上教學」，這樣跟中央政策不同步調，若名稱改為「線上教學演練」就沒問題，因為若不是演練，台北市就不符合目前停課標準，不能所有師生都改為在家線上教學。

參加今早的一位校長表示，台北市、新北市的學生流動很大，台北市昨天確診數超過600人，新北是更超過1千人，若不停課且讓學生持續流動，傳染會停不下來，若以一個學生確診，預估被匡列與居家隔離師生可能3、40人，一旦師生確診達1千例，等於有幾萬人會被隔離或匡列，更何況雙北的確診人數偏多，和其他縣市不一樣，可以諒解北市教育局想先進行演練的用意。

教育部則表示，中央訂定指引，但尊重各地政府就學生活動密度、疫情狀況調整，也提醒地方政府要注意學童受教權。

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