快訊／北市國高中下週採遠距線上教學演練　國小考量這關鍵未納入

▲北市國中高中職從下週一到下週五進行遠距教學演練，圖為柯文哲之前視察遠距教學演練狀況。（圖／台北市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，校園確診個案也連環爆，為了降低師生流動並減緩疫情升溫，台北市教育局今（22日）早上邀請全台北市200多所國高中校長舉行線上會議，據與會人士表示，教育局指示從下週一到下週五（25至29日）一整週，所有台北市國高中師生都在家舉行遠距線上教學演練，希望藉此演練，為之後疫情爆發改為線上教學預作準備，國小則考量家長請假比較難而沒納入。

昨（21日）本土單日再度暴增2969例確診，再創單日新高記錄，預估今天確診數突破3千人，而根據教育部昨天傍晚公布最新統計資料，昨本土生新增355例確診，連續兩天增加超過300人，確診總數也超過3300例；另因疫情關係，昨全台共有18縣市、737所園校停課，較前一天增加87所。

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由於目前雙北的單日確診人數最高，據了解，台北市今天早上透過線上會議，邀請台北市兩百多所國、高中校長開會，會中北市教育局指示，所有國中、高中職學校在下週一至下週五實施線上遠距教學，後來名稱改為「線上遠距教學演練」，相關細節將在今天下午的北市防疫記者會上宣布。

參加今天線上會議的建中校長徐建國表示，建中從本週一開始就已經採取線上遠距教學演練，師生都在家，儘管部分學生居住在新北、基隆、桃園等比較偏僻地區，但目前得知，居家網路沒有什麼大問題，若北市教育局下週要繼續進行遠距線上教學演練，建中也會配合。