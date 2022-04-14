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有確診者足跡！師生45人自主隔離　建國科大採線上教學

▲建國科大有確診者足跡。（圖／翻攝建國科大）

▲建國科大有確診者足跡。（圖／翻攝建國科大）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，位於彰化市的建國科技大學今(14)日公告，並做6點說明，12日有名確診參與競賽的「校外」選手曾進入校園內，與該名確診者足跡重疊，立即對於同時間段、同地點出入之部份師生，包括教師及現場服務學生共有45人已經自主隔離，13日至15日則採線上授課。

建國科大今日下午發出新聞稿表示，這名「確診」者，因症狀輕微，目前不需到醫院，在家等候衛生局通知，承辦單位對於參與競賽人員均有實聯制，要求佩戴口罩等防疫措施，且競賽結束後，校方於 4/12競賽結束後，下午3-4點間，大會隨即安排人員清消，4/13日上午校方再度進行清消。

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校方指出，其餘訊息尚待衛生單位正式通知或疫調。若當日競賽時段內未到同一場地，請師生避免恐慌，加強自我健康監測至少兩週，若有發燒或呼吸道症狀，可先做快篩或至家中附近採檢醫院就醫，並主動告知有可能的足跡重疊，同時通報導師、健康中心（#1462-64）。

目前採線上遠距授課教師有4位共14門課程，學生兩班與現場39位服務同學自行返家採居家自主隔離，線上學習(4/13日-4/15日 三天)。住宿生3位安排獨立隔離寢室線上遠距學習，持續關懷，近期若有收到衛生單位或校內通知，也請配合政府及校園防疫措施。

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