台大學生宿舍再傳確診　校方：已完成消毒、改線上課程

▲台大再傳出一名住宿生確診。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

校園確診連環爆，台灣大學繼上週傳出多名學生確診，今天（19日）在傳出一名住宿生確診，網友也PO出宿舍輔導員發出通知，內容要求與確診者同一樓層學生，從今天起到週四先不要外出上課，改為線上課程，但可以外出買東西吃，台大向《ETtoday新聞雲》證實，學生宿舍確實有學生感染，今早已經完成宿舍消毒，並通知宿舍內一般接觸者勿到校上課改為線上課程。

本土疫情持續升溫，台大校園確診也是連環爆，繼清明節連假有2職員確診，台大在週四傳出4名農化系學生確診，之後再傳出台大法律學院指大學部一名學生採檢確診，也公布確診學生的館舍足跡，甚至防疫專車在女生宿舍前載走一名學生。

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而網友今天凌晨也在網路社群《Dcard》台大看板PO文，指接到宿舍輔導員發出的通知，指有一名學生確診，提醒在同一樓層的的舍胞，從今天起到週四都先不要出去上課，改用線上課程，但可以外出買東西吃，也建議不要在外用餐。

▲台大學生宿舍再傳有人確診。（圖／摘自《Dcard》台大看板）

該文PO出後引發不少網友回應，網友指「很多課沒有遠距，不可能說不去上課就真的不去」，也有網友回應說「當然去啊，期中考半夜請假哪來得及」，之後也有網友回應，「我就請掉了，老師說改交報告」，但也有網友質疑，「都可以出去買東西，跟去外面上課邏輯也差不多。」

台大指出，處理此案與所有確診通報相同，都依照標準應變作業處理，宿舍輔導員昨晚立即寄發全棟通知信提醒注意事項，校方連繫廠商進行全棟宿舍消毒並在今早9時完成，宿舍輔導員也已通知宿舍內的一般接觸者勿到校上課改為線上課程，並建議不要在外用餐。