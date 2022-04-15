北市131校學生請防疫假　實體＋直播線上教學達「停課不停學」

▲北市採用「實體與線上彈性教學模式」，讓請防疫假學生學習不中斷。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情升溫影響，校園確診案例連環爆，根據台北市教育局統計，近期共131校、700餘名學生申請防疫假，教育局指出，約有8成班級採取「實體、直播線上彈性教學」模式，由教師實體授課教學，同時輔以廣角攝影機、平板電腦等設備同步視訊，搭配實物投影機等設備，協助請假在家學生在遠端與班上同學一起學習，讓孩子「停課不停學」。

本土疫情升溫，校園不斷傳出確診個案，根據教育部統計，截至昨天下午三時為止，全台共有18縣市、365所園校，採全校或部分班級停課（含線上教學），其中幼兒園59所、國小148校、國中48校、高中62校、大專校院48校，和前天相比，新增54所園校。

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而台北市也不例外，根據台北市教育局統計，近期共131校、700餘名學生申請防疫假，為了讓在家學生能夠「停課不停學」，北市教育局訂立多元彈性教學指引，所屬各級學校因應中央流行疫情指揮中心不同疫情警戒等級，訂定多元彈性教學實施計畫，建立「停課不停學」應變機制。

▲北市採用「實體與線上彈性教學模式」，讓請防疫假學生學習不中斷。（圖／北市教育局提供）

北市三興國小陳美羽老師也分享自己經驗，她說，教師可事先和學生約定「開鏡頭、關麥克風、不在聊天區發表課堂無關話題」，並藉線上隨堂小測驗，定期向家長匯報居家學生學習進度及成效；關渡國小許菀庭老師則說，「實體、直播線上彈性教學」能讓線上學生同步參與分組合作、課堂討論等活動，輔以「台北酷課雲」等平臺進行數位教材派發、作業繳交及評量等功能，使居家及到校學生獲得同等的教學效果。



教育局提醒家長，現階段除部分學校因師生確診而停止學生到校上課，多數學校仍以實體到校為主，但家長仍可為子女申請防疫假（不列入出缺勤紀錄），並由教師結合「台北酷課雲」等平台安排線上同步、非同步課程，保障孩子的學習權益。