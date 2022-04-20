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陳時中喊「自主應變」挨轟　他：蔡英文要勞工「自立自強」翻版

▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，指揮官陳時中表示，這段時間疫情快速增加，若衛生單位來不及通知或通知稍微延誤時，民眾可自主應變，引發民眾炸鍋。對此，國民黨立委江啟臣表示，此言如同總統蔡英文要勞工「自立自強」的翻版。

江啟臣表示，在許多民眾的親身經歷裡，不只可能連跑數家藥局都找不到快篩，更出現連繫不上衛生單位或取得連繫後無法獲得迅速有效救助的情況。2歲男童確診染疫死亡的不幸事件，就凸顯當前1922人力配置、緊急後送機制和現行指引已無法妥善因應民眾的緊急狀況。

江啟臣抨擊，上個月底還有時間和心力抽空去大飯店參加小英之友會春宴的陳時中，如今面對自己預測將有350萬台灣人染疫的危機，更荒謬的請國人「自主應變」、待在自己想要隔離的地方，這難道是要國人「自生自滅」？這不就是蔡英文要勞工「自立自強」的翻版？

2017年1月，蔡英文結束中美洲出訪行程，在飛機上關心記者，希望他們休息一下別過勞。這時一名記者當面喊話想要一例一休，蔡英文笑著說「這不是跟我說，你去跟你老闆說嘛！」

蔡英文接著說：「台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是在跟政府抗議。這個政府公親變事主，你們要自立自強啊。」發言影片一曝光，立刻引來勞團怒火。

總統府事後解釋，蔡英文意思是「勞工可依新版勞基法，合法向資方申請權益」。

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