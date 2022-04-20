陳其邁報告「班班有冷氣成果」　蔡英文：要讓孩子更舒服更好學習

▲高雄市長陳其邁報告「班班有冷氣」執行成果。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨20日召開中常會，會中由高雄市長陳其邁以「高雄市班班有冷氣執行情形」為題進行專案報告。兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，讓孩子更舒服、更好學習，是共同目標，推動班班有冷氣政策後，相關措施也會持續精進。

陳其邁在報告時表示，感謝蔡英文、行政院長蘇貞昌的班班有冷氣政策，地方對此都非常肯定。他說，在2018年競選高雄市長時就提出這個政見，非常感謝中央政府的支持，高雄將配合中央規劃期程，四月底完工冷氣運轉。

此外，陳其邁表示，高雄市很早就開始進行配套措施的準備，例如在校園屋頂光電建置上，校數全國第一，預估五月完成公有校舍屋頂設置太陽能光電達333校，建制總量達122.5MW，發電量是校園空調年耗電量的2.3倍。

陳其邁也說，行政院所推動的「班班有冷氣政策」建制能源管理系統（EMS）來進行綠能監測管理，高雄市將會更徹底落實，不管是用電管理或是計費，都可以即時在系統上查詢資訊，並且同時結合能源教育，讓小朋友知道，學校發多少電、用多少電，並且從環境教育裡面鏈結到國際議題，介紹淨零排放、碳權交易、氣候變遷等等。

蔡英文在聽取報告後說，感謝行政團隊的努力，讓原本三年的「班班有冷氣」政策，提前一年在今年2月就完成，由中央政府統一來補助裝設，到今年5月，連資源比較不足區域的學生，都能在更舒適的環境中安心學習。

蔡英文說，為了減輕家長負擔，行政院透過一般性補助款支持國中小冷氣電費，中央與地方一起努力，讓我們的孩子能夠有更好的學習環境。

蔡英文指出，政府不只讓班班有冷氣，也投入資源進行老舊校舍的線路改善工程，維持校舍整體供電的穩定性，這也是我們這段時間不斷強調要顧及電網韌性的概念。

蔡英文表示，透過「班班有冷氣」的政策，我們在校舍廣設屋頂型太陽能光電裝置，導入EMS能源智慧管理系統，藉這個機會讓能源教育向下紮根，更在全國校園種下1.3萬棵樹，落實環境永續的概念，為邁向淨零轉型的未來打下基礎。

此外，會中也有討論各地氣溫不同與電費補助的問題，蔡英文表示，讓孩子更舒服、更好學習，是我們的共同目標，推動班班有冷氣政策後，相關措施也會持續精進。