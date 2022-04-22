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看病不用再爬陡坡　台東長濱衛生所新大樓落成

▲台東縣長濱鄉衛生所今(22)日舉辦落成啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長濱鄉衛生所今日舉辦落成啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長濱鄉衛生所新建大樓今(22)日舉辦落成啟用典禮。參與啟用儀式的阿美族ina開心地說，衛生所是「咱的好厝邊」以後看病終於不用再爬好漢坡了！

縣長饒慶鈴表示，長濱鄉位在台東縣最北陲，也是縣內65歲以上老年人口比例最高的鄉鎮，已屬超高齡鄉鎮，就診民眾60%為老年人口，民眾就醫和預防保健多仰賴在地衛生所。然而，舊衛生所已使用30餘年且位在陡峭邊坡，距離最近的公車站牌超過400公尺，如民眾無交通工具需徒步前往，進出衛生所還要通過一段約45度陡坡，對於高齡或行動不便者相當辛苦，更可能造成跌倒危險。雖然近幾年來衛生所提供溫馨接送服務，但就長久考量，多數鄉民仍希望衛生所能遷建，以提供更友善的就醫環境，因此台東縣政府與長濱鄉公所合作，提供位在長濱村街道上、長濱國小旁之公有地做為遷建用地，由縣府爭取補助並投入共7,600萬元，興建3層樓總計約560建坪的新建物，將衛生所遷移到民眾生活街區，方便民眾就醫。

台東縣衛生局說明，新長濱鄉衛生所1樓為急診及醫療門診服務區域，也提供遠距看診，2樓為行政辦公室，3樓是職員宿舍，位在民眾生活且交通便利街區上，徹底解決過去位置及交通動線不良問題，方便民眾就醫也提供同仁良好辦公環境。

饒慶鈴提到，3年多來和縣府團隊積極爭取經費，在鄉鎮市衛生所新建及整建部分投入約3.8億元經費，包括109年啟用的大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心、今日落成的長濱衛生所、最近成功鎮衛生所動土興建，池上鄉衛生所也辦理新建工程招標，而台東市衛生所預計明年進行空間再設計，重新規劃動線與辦公設施。

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