劉櫂豪「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展　台北火車站開幕　展期至5／31

▲劉櫂豪「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展，台北火車站開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今（21）日於台北火車站大廳西側迴廊召開「振興玩台東 拍照拿獎金」得獎作品攝影展開幕記者會，劉櫂豪強調，去年疫情趨緩配合政府推出振興方案，特別舉辦「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影活動，盼能鼓勵台東在地民眾與外地旅客多加在台東消費旅遊，振興台東觀光，攝影活動共吸引超過2百多名民眾參加，經由5位重量級評審評選，選出36件得獎作品，包含台東在地組及外縣市組各18件，與台北火車站配合公益展出，盼能讓大家一起欣賞台東的美好與故事。

劉櫂豪說明，去年因為COVID-19疫情影響，政府為刺激經濟復甦推出振興券方案，劉櫂豪配合政府推出振興方案，特舉辦「振興玩台東 拍照拿獎金」攝影比賽活動，盼能鼓勵大家在台東消費旅遊，攝影比賽分為外地組與在地組，外地遊客憑振興券在台東住宿一晚，台東在地人憑振興券在台東店家消費，則能以在台東拍攝的攝影作品參加比賽，記錄下台東最難忘、最具有紀念的時刻，該活動吸引超過200多位旅遊及攝影愛好者參加，在5位重量級評審徐明正、林育良、張進義、黃士峰、彭柏璋評選下，2組各選出前3名、優選5名及佳作10名，36件得獎作品今日起特於台北火車站公益展出，展期至5月31日止，盼能讓國人一起欣賞了解台東的美好與故事。

劉櫂豪表示，非常感謝台北火車站胡詠芝站長的協助，把車站大廳的西側迴廊打造成為藝文走廊，讓來往旅客能欣賞台東的美景與故事。劉櫂豪也介紹得獎者傅遠智、五味稚子的作品，包含了南迴火車的山海風景、卑南族的文化祭典等，現場豐富的照片，也讓往來旅客一同駐足欣賞。立委陳明文、莊瑞雄都一致稱讚此次活動非常成功，未來也盼能在嘉義縣、屏東縣能夠舉辦類似活動，高嘉瑜立委也開玩笑說，過去到台東都沒有欣賞到這些美景，一定要找時間去，而且要開演唱會。

劉櫂豪指出，台東有優美的地理環境，高聳的中央山脈、壯闊的太平洋以及物產豐富的縱谷平原，崎嶇多變的海岸山脈，以及山海交錯的南迴海岸線，有多元文化族群互相激盪出許多不同的故事。這次的攝影作品展出，也只是記錄台東美好的一小部分，希望更多人來到台東，一同來挖掘更多的美景與故事，留下你值得紀念的時刻。