快訊／台東新增4校預防性停課　累計已11校全校停課中

▲疫情未歇，台東縣府發布4校預防性停課。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情延燒，台東縣內至21日為止確診人數已經達到144人，匡列隔離人數更達512人，22日晚間台東縣府更緊急宣布新增停課通知，豐年國小該校4年級某班22日預防性停課1天，而寶桑國中、三民國小和平分校、賓朗附幼全校停課至下月2日復課，共累計縣內11校全面停課。

另外東大附小，有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，該班級21至22日2天預防性停課。