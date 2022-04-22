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連7天破千例「疫情噴射機起飛」　沈政男曝2地區被迫登機

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（21日）新增2969例本土確診，確診病例數已連續7天突破千例。精神科醫師沈政男表示，疫情噴射機就要起飛了，花東和中南部地區雖然還沒噴發，但終究得被迫跟著起飛，其中台中已步上指數型成長，令人憂心，「全台新增破萬，醫療量能還不是問題，但如果單一縣市獨自新增破萬，就難說了。」

▲屏東市仁愛路家樂福店清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲花東、中南部地區若能守住疫情，或許不會出現像巴黎鐵塔一樣的曲線高峰。（資料照／記者陳崑福翻攝）

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沈政男在臉書PO文中提到，21日新增2969例本土確診意味著疫情噴射機將要起飛，但還有人不願登機，從當日新增的確診狀況來看，新北市增加1000例，南投縣只有10例，相差100倍，這是因為人口密度、人流移動落差和城鄉生活差別所造成，其他像嘉義縣市、雲林縣、彰化縣也都有這個特性，希望這幾個地方繼續加油，守住這樣的落差，別讓病毒大量擴散開來。

沈政男接著指出，新北市和台北市的確診數超過全台的一半，3週以來的比例都是如此，而北北基桃加起來則達到七成五，這個比例應該會越來越高，當北北基桃的案例湧現，花東和中南部地區終究也得被迫登上下一班疫情噴射機跟著起飛。

沈政男直言，台中目前也步上指數型成長，令人憂心，但如果花東、中南部地區可以抵擋病毒入侵夠久，讓北北基桃先登上曲線巔峰，把高危險暴露的案例燒光，讓曲線下墜，或許花東、中南部地區有機會形成丘陵或山脈曲線，而不是巴黎鐵塔。

至於預估4月底單日確診數會突破萬例，沈政男表示，若全台新增確診破萬，希望花東、中南部地區還能挺住，不要步上北北基桃的後塵，「全台新增破萬，醫療量能還不是問題，但如果單一縣市獨自新增破萬，就難說了。」所謂的共存就是這樣，在減災之前要先避免混亂產生，加上台灣過去2年多來沒有遭遇大量確診，混亂恐怕難以避免，「因此，若要避免混亂發生，就必須盡力壓制曲線往上噴發。」

● 本文獲得醫師沈政男授權。

今天新增2,969例。 這意味什麼？ 大家綁好安全帶，疫情噴射機加速滑行結束，已經抬起頭來，就要起飛！ 但，歹勢，還是有人留在地面，不願登機。你看今天新北新增1,000例，南投則是10例，相差一百倍。這是因為人口密度與人流移動的落差，...

沈政男發佈於 2022年4月21日 星期四

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