周玉蔻自行快篩2次都陰性　臉書曬一條線「要來請教指揮中心」

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人周玉蔻20日到醫院進行PCR檢測，21日凌晨接獲簡訊通知為陽性，隨即通報電台並請假10天，在家自主居家隔離。不過，她21日晚間先後發出2篇貼文，稱自己當天早上、晚上分別各做了一次快篩，都是一條線「陰性」，加上身邊密切接觸者快篩陰性、李秉穎醫師PCR陰性，讓她不禁想請教指揮中心「到底花生什麼素了？」

周玉蔻在21日晚間臉書表示，她20日早上7點多自己做快篩是陰性，才進電台跟來賓李秉穎醫師暢聊。節目結束後，她上午10點40分在醫院做PCR檢測，不料21日凌晨竟收到PCR檢測陽性簡訊，當下立即報告報告電台、電視主管，請他們盡快安排相關同仁快篩，而她自己上午也再做了一次快篩，呈現陰性。

周玉蔻疑惑，跟她密切接觸的李秉穎PCR陰性，其他接觸者快篩也全部陰性，「明天要請教一下指揮中心，到底花生什麼素了？」貼文發出後2小時，周玉蔻又再貼出一張照片，從中可見快篩試劑仍是陰性，「今晚8:28，還是一條線，開心！」

▲周玉蔻晚間曬出第二次快篩結果，「還是一條線」。（圖／翻攝自臉書／周玉蔻）

許多粉絲及親友紛紛留言，「請指揮中心派員至，貴府做一次PCR，給您一個公道才對」、「放心！高端很給力」、「太好了！三劑高端保護力真的不是蓋的」、「看來藍教徒們是空歡喜一場了」、「妳追根究底的精神也發揮在檢測上了！佩服！」、「可能因為你有打滿疫苗，所以病毒量不高，因此快篩驗不到，只有PCR驗得到，證明疫苗確實有用。」

另外，民進黨台中市議員周永鴻週一也上過節目，與周玉蔻密切接觸，因此21日下午搭防疫計程車前往醫院，所幸快篩顯示陰性，目前在家居家隔離，而他看到貼文後，也留言建議「蔻姊，利用這機會考察一下防疫機制，我已經在考察防疫計程車、PCR效率、防疫旅館以及台灣人還能吃什麼好了！餐超好，怕解隔後胖十公斤！」

▼李秉穎20日接受資深媒體人周玉蔻專訪，後經PCR採檢陰性。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▼周玉蔻發文分享喜悅和疑惑，稱隔天要去請教指揮中心。（圖／翻攝自臉書／周玉蔻）

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