新冠流感化　專家籲：1類人打滿3劑免匡列居隔

記者黄翊婷／綜合報導

國內本土疫情持續升溫，預估月底就有可能出現單日破萬例確診。台大公衛教授陳秀熙認為，新冠疫情未來勢必走向流感化，醫院是一定要守住的場域，另外也可以分成4個層次縮減居家隔離天數和匡列對象範圍，例如已接種3劑疫苗仍確診者，居家隔離天數由10天降為5天，以及密切接觸者若已接種3劑可不用匡列居隔。

▲陳秀熙建議縮減匡列對象和居隔天數。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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台大公衛教授陳秀熙在21日播出的節目《這！不是新聞》中提到，現在疫情的重點是「重症」，要去找出哪些人引發重症的風險較高，而面對確診病例數逐漸上升，民眾害怕的不是染疫，是擔心被匡列隔離，因為確診者和接觸者的隔離天數一樣都是10天，對接觸者來說，受到的限制簡直就跟「被確診」了一樣。

根據《聯合新聞網》報導，陳秀熙進一步解釋，在這波疫情之下，醫院是一定要守住的場域，而新冠病毒未來也勢必會走向流感化，針對未來的防疫措施，可以分成4個層次縮減居家隔離天數和匡列對象範圍，第一，已接種3劑疫苗仍確診者，居家隔離天數由10天降為5天；第二，密切接觸者若已接種3劑可不用匡列居隔；第三，密切接觸者以外的接觸者，若有做好戴口罩、保持社交距離也不用匡列；第四，更外圍那些無法精準匡列的對象做好自我快篩監測即可。

▲未來一旦有人確診就停班停課的模式可能會改變。（資料照／記者林敬旻攝）

ICU醫師陳志金也在臉書PO文中提到，按照國外的經驗看來，台灣防疫策略未來可能會出現6項變化，包含：

一、現在一旦有人確診就停班、停課的模式，未來會改變。

二、確診者的隔離時間也會逐步的縮短。

三、快篩會取代PCR做為確診或解隔離的依據。

四、民眾會依染病後的風險（年紀、免疫疾病、是否完成疫苗注射），分級健康管理。

五、保存醫療量能，風險低的族群「自我管理」，醫療院所則著重在重症病人的治療。

六、民眾維持正常生活、國門大開、疫情記者會停開、報導變少，再也沒有人在乎確診數字。

陳志金認為，目前要關注的是這6項變化進行步調的快慢，以新加坡的隔離政策為例，無症狀或輕症者確診後應自我隔離，並自行填寫同住家人、親密接觸者表單，72小時後測試快篩，若陰性即可解隔，從確診到解隔最快時間為3天；若72小時後快篩為陽性，就要繼續隔離，直到篩檢為陰性或隔離滿7天才能解除；若沒有完整接種疫苗也不願意天天快篩者，就要隔離14天。