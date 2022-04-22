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疫苗新制今上路！3場域打滿3劑才能去　5QA一次看

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心宣布，新冠肺炎疫苗第3劑接種規範自今日（22日）起開始強化，包含遶境以及進香團、健身房、跟團旅遊，沒有打滿3劑不得參與，且未來「禁區」還會擴大，例如進出學校可能也要打滿3劑。《ETtoday新聞雲》針對強化版防疫新制整理出5大QA，供民眾參考。

▲▼春節疏運,轉運站,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,春節連假,春節疏運,加班車,台鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,上下班,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,疫情,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲自4月22日起民眾若要跟團出遊，須注意自己是否符合加強版新冠肺炎疫苗第3劑接種規範。（資料照／記者李毓康攝）

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Q1：哪些人需要打滿3劑？哪些場所需要打滿3劑才可以進出？
A1：新冠肺炎公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場所（域）之工作人員，自4月22日起須完成新冠肺炎疫苗追加劑（第3劑）接種。

而屬於會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離的活動，經評估有較高傳播風險者，自4月22日起符合接種年齡的參與者皆須完成新冠肺炎疫苗追加劑（第3劑）接種，例如遶境、進香團參加成員，以及由旅行社承攬，參加成員彼此屬於不特定人士的旅遊，還有八大行業（4月1日起已實施）、健身房。

Q2：新制上路前已經安排好的旅行團，若未打滿3劑是否能照常參加？
A2：依據指揮中心規定，如果是在4月22日以前訂好的旅行團，還是要按照新制規範，應打滿3劑才能參加。不過，交通部觀光局17日表示，已同意4月18日前預定4月22日後出團團體，未施打第3劑疫苗，能申請免手續費退、改票。

Q3：若同團成員是彼此認識的人，但沒有打滿3劑，是否能照常出團？
A3：可以。新制規範的是「由旅行社承攬，參加成員彼此屬於不特定人士的旅遊」，若成員間彼此認識，例如家族旅遊、畢業旅行就不在此限。

▲▼指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

▲進香團、遶境、健身房都在新制規範內。（圖／指揮中心提供）

Q4：若家人經醫師評估無法接種第3劑，或是尚未符合接種資格，是否還能參加旅行團？
A4：可以，但無法接種疫苗者須出示醫師開立證明，並提供出發前一天或當天的快篩陰性證明。

若是因年齡關係尚未接種第3劑者，觀光局18日表示，12歲以上未滿18歲並且已經完成2劑接種，以及未滿12歲的民眾不在此限，而18歲以上，並且已經打完2劑但未滿間隔期12週的旅客，則要出示施打2劑的證明。

Q5：進入健身房要打滿3劑，那運動時是否可以脫口罩？
A5：可以。指揮官陳表示，運動的時候希望大家可以更輕鬆、不用戴口罩，但呼吸比較急促的情形下，飛沫傳染可能性變高，且運動時間較長，健身代表對於自己的健康很重視，所以盡快打疫苗也是重視健康的一環。

至於未來施打3劑疫苗才能進出的場域是否會增加，例如學校，陳時中坦言有可能，「未來對於疫苗這上面，若要能生活限制不那麼大，當然要走疫苗打好打滿的路。」

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