停辦急救課程！醫反問2點「這是高級救命術阿」　網炸鍋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部日前發公文要求，停辦BLS、ACLS等急救訓練課程，讓不少醫護反彈，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰就直言，這是高級心臟救命術，況且明明允許辦演唱會，也開放遶境活動，不解為何「要暫停這個課程」。

公文中指出，考量近期疫情升溫，為了避免不必要人員的接觸，籲請醫院暫停辦急救相關訓練課程，如BLS、ACLS、ANLS、ATLS、ETTC、NRP、APLS及PALS等，有關醫院評鑑基準相關評量項目亦將調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蘇一峰醫師驚呼，「今天醫護大家瘋傳的一紙公文，新台灣防疫模式：可以演唱會，可以遶境，但是不可以辦理ACLS急救救命課程。」

▲公文引起部分醫護反彈。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

他直言，ACLS（Advanced Cardiac Life Support）又稱高級心臟救命術，是救命的功夫，「台灣醫護人員去進修ACLS是為了救更多人，而且平常都用下班休息時間進修，好吧！就當作衛福部讓醫護大家休息兩天吧！」

網友們看完紛紛回應，「一直都是神邏輯啊！疫苗政策搞了1年多，還是說斷炊就斷炊，朝令夕改乃是常態」、「神邏輯很多啊，不過這個政策不反對啦，只是要不要展延而已」、「超欣賞敢直言的人！不懂為何一定要在這時候允許演唱會跟遶境？除了選票還有什麼原因」、「可能擔心醫護交叉感染，維護醫療量能吧」、「就跟健身房要三劑，內用不用三劑一樣，令人難懂」。

稍早，蘇醫師再曬出取消上課的通知單，感嘆「醫護人員為了每3年要更新的ACLS(高級心臟救命術)，假日都要上課，總是任勞任怨排開家庭需求，配合政府制定的規範，現在卻叫你不要辦課程......。」

▼課程取消通知。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）