衛福部要求停辦急救課程　醫勞盟批「遶境演唱會照辦」：標準何在

▲衛福部要求醫院暫停急救相關課程，引起醫護譁然。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

醫勞盟21日在臉書公布一份衛福部公文，內容要求各大醫院因應疫情升溫，暫停急救相關課程，但偏偏這是醫院評鑑項目，導致醫療人員無所適從。醫勞盟質疑，「可以繞境辦演唱會，不能辦各類急救術課程」、「標準在哪裡？」呼籲衛福部不如把這項評鑑拿掉，或取消評鑑這項勞師動眾的活動。

醫勞盟表示，醫療人員的急救證照是有期限的，必須參加所謂的「再認證」課程，才能以比較精簡的時間通過考試，繼續維持證照的效期，「打開開天窗說亮話，為什麼這些課程常常一開放報名就秒殺？是課程精彩吸引人嗎？當然不是，而是為了評鑑要求，醫療人員們只能利用自己的休假期間，花錢花時間上這些課程，維持證書的效期。」

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文中指出，這2年因疫情干擾，這些課程受到很大影響，也造成許多醫療人員的證照失效，儘管衛福部有提出一些展延的方案，但包括高級外傷救命術（ATLS)、美國心臟學會的高級心臟救命術（AHA ACLS）等，發證單位都在國外，國外單位會遵循衛福部的展延嗎？何況指揮中心不斷強調在正常生活中防疫，醫院評鑑明年大概也會如期舉辦，那讓醫療人員趕快完成再認證、應付評鑑的求，不也是正常生活的一環嗎？

醫勞盟質疑，現在停辦相關課程，復辦時間又未定，但明年評鑑的壓力仍在，讓醫療人員更加無所適從，也不知道能不能趕得及在明年評鑑前達到要求，反觀演唱會、遶境、餐廳內用等都沒有進一步限制，「醫療人員對自我防疫的意識，總不會輸給參加演唱會或遶境的一般民眾吧？我們最質疑的標準不一在這裡。」

▲醫勞盟質疑，既然演唱會跟遶境都能照常舉辦，為何要求急救課程暫停？（圖／指揮中心）

文中呼籲，既然衛福部認為急救課程不屬於所謂正常生活的一部分，也應該停辦，那麼未來評鑑請不要再拿這個項目來要求醫療人員，「請直接把條文拿掉吧！或者延後這幾年的評鑑，畢竟各醫院的運作也沒因為缺少評鑑而有負面影響，如果能直接取消醫院評鑑這個勞師動眾的活動，所有醫療人員都會更感謝政府的。」

另外，醫勞盟也想詢問指揮中心：「醫事人員的健保卡註記什麼時候要拿掉？」醫勞盟指出，現在醫事人員的「就醫風險」應與一般民眾差不多，繼續做身分註記的意義何在？翻開去年5月的新聞，所謂「萬華高風險民眾」健保卡註記同年5月29日就依法刪除了，醫療院所也不可拒絕看診，那何時才輪到醫療人員？

▼醫勞盟在臉書公布衛福部公文。（圖／翻攝自臉書／醫勞盟）