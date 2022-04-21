聯醫和平婦幼院長確診！醫公開班表「吐11字」太感人　大咖也輪值

▲北市聯醫和平婦幼院區院長黃弘孟確診。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市立聯合醫院副總院長、和平婦幼院區院長黃弘孟於20日晚間確診；對此，和平院區的郭醫生今曝光班表，透露從2020年疫情蔓延時，黃院長就有一起輪值採檢作業，感性表示「做事的人，一直都有，望平安。」

郭醫師稍早在臉書曬出急診採檢班的登記表，直言「2020年4月在疫情還未明朗時，醫院的院長都來一起登記排班採檢，防疫這件事本來一直都是大家的事。當時這件事是我親自排班的，所以我印象深刻。」

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▲急診採檢班登記表。（圖／John Tai Kuo授權引用）

事實上，郭醫師前年在排完班表後，就感動表示「我們醫院建立了急診採檢班，猜猜是誰來幫忙？院長、副院長、兒科、皮膚科、病理科、外科、骨科、心臟內科、神經科，而且已經算是某形式登記制，不是抽籤誰倒楣誰去。」

他透露，跟醫院的同仁們講完採檢計畫跟安排後，大家很自動地填滿整條採檢線。而網友們也盛讚，「團結就是力量，有你們真好」、「醫者仁心，合十感恩」、「好的長官很難得，加油」、「泌尿科前輩們也下場幫忙耶」。

另外，北市聯醫指出，黃院長確診後，目前匡列密切接觸及具風險者共22人，13人採檢為陰性，其餘9人尚待結果報告，已安排隔離。