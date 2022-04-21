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德芳教養院28歲院生遭虐死　監院糾正苗栗縣府、衛福部

▲苗栗德芳教養院生遭員工虐死，縣府13日決議勒令停辦1年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲德芳教養院院生遭員工虐死，苗栗縣政府勒令停辦1年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者林銘翰／台北報導

苗栗縣私立德芳教養院去年發生員工涉虐待、毆打28歲李姓自閉症院生致死案，監察委員王幼玲21日表示，政府對身障安置機構的監督查核不周、評鑑輔導不力，督導機制嚴重失靈，監察院通過糾正苗栗縣政府及衛福部，並且促請法務部督導檢察機關查明。

監察院說明，苗栗縣私立德芳教養院日前發生虐待院生致死案件，凸顯政府對身障機構的督導機制嚴重失靈，因此通過監察委員王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉所提的調查報告，糾正苗栗縣政府、衛生福利部，王幼玲、葉大華、王美玉則在21日下午召開記者會說明。

王幼玲指出，我國領有身障手冊的人數有120萬3754人，占全台灣總人口的5.15%，根據衛福部調查報告，安置在身障機構有6萬1032人，占全台身障人口數的5.22% ，其中又以「神經系統構造及精神、心智功能」 與「跨兩類別以上者」 入住機構比例相對較其他障礙類別者高。

王幼玲表示，德芳教養院長期以來專業人力配置不足、人員流動頻繁，導致受訓時數不符規定，濫用約束帶、毆打、禁閉等措施對待嚴重情緒行為的住民，苗栗縣政府卻未積極督導改善，且德芳教養院評鑑成績不佳，苗栗縣政府的輔導改善措施流於形式，核有違失。

▲▼監察委員王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉21日召開「苗栗縣私立德芳教養院發生虐待院生致死案件」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員王幼玲、葉大華、王美玉召開「苗栗縣私立德芳教養院發生虐待院生致死案件」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

王幼玲說明，衛福部主辦2014年機構評鑑及2015年複評，得知德芳教養院諸多缺失，卻未加強監督力道，凸顯政府對身障安置機構的監督、查核及評鑑機制嚴重失靈，因此監察院通過糾正苗栗縣政府、衛福部。

王幼玲也說，本案事發當天上午，德芳教養院林姓院長曾兩度處理李姓院生情緒激動行為，疑似得知工作人員對李姓院生施暴，且家屬反映質疑有巧立名目、違法收費，安置補助費用疑似未用在院生身上及募款行為帳目不清等情事，促請法務部督促所屬檢察機關查明。

調查報告也指出，苗栗縣政府就德芳教養院未經許可，違法將2樓擴充為辦公室，並經證人證稱有疑似違法收容自費個案情事，苗栗縣政府歷次赴德芳教養院監督查核，卻竟然都沒去過2樓稽查，顯示未善盡監督輔導改善之責，核有不當。

王美玉表示，主管機關對身障安置個案遭不當對待的通報及轉安置困境，以及對身障機構負責人的資格、行政責任不夠周延，身障機構的監督管理、退場等相關處理機制及法規有所缺漏，衛福部應全面落實檢討身心障礙福利機構的督管及退場機制，研修相關法令以維護身障個案權益。

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