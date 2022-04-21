▲響應新北居家照護計畫，板橋埔墘福德宮捐1000份關懷箱。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區埔墘福德宮有感於新冠疫情升溫嚴峻，20日率先支持新北市「居家照護計畫」，捐贈居家照護關懷箱1000份，市值100萬元，為防疫盡一份心力，市長侯友宜特頒贈感謝牌表達謝忱，對於宗教團體發揮善心，引領民間資源投入市府居家照護關懷工作，也帶起示範作用，目前另有三重先嗇宮、同仁宮等廟宇亦表達捐贈關懷箱意願。

侯友宜表示，感謝埔墘福德宮秉持福德正神福澤佑民精神，長期致力於社會公益，自2020年疫情開始至今已捐贈市府防疫基金250萬元，2021年初還認購500箱高麗菜幫助農友也助弱勢，近期Covid-19疫情嚴峻，感謝廟方以行動力支持市府防疫工作，做新北最堅強的後盾，也對疫情期間以來新北宗教團體發揮善心表達深深感謝。

埔墘福德宮主委廖榮清說，新北人口數居各縣市之冠，隨著疫情升溫，居隔人數節節攀升，各地醫療量能逐漸吃重，有感於新北首創居家照護計畫提供需要幫助的民眾，經委員會第一時間討論捐贈市府100萬元購置居家照護關懷箱1000份，把愛送到居家照護的家庭中，福德正神也庇佑大家平安健康。

民政局長柯慶忠表示，新北市宗教團體不斷展現公益慈善能量，自疫情期間以來，已捐贈市府防疫基金逾5987萬元及市值約2417萬元的防疫物資，累計金額高達8404餘萬元。

今年就有板橋深丘福德宮還捐贈消防車及行動宣導車各1輛，永和保福宮捐贈消防水箱車1輛，蘆洲景福宮捐贈復康巴士2輛、五股賀聖宮捐贈復康巴士1輛，財團法人新北市竹林山觀音寺捐贈消防車2輛、消防機器人4台以及熱顯像儀14組，佛光山金光明寺捐贈住警器2千個等，大大提升本市防疫及救災量能。

柯慶忠說，目前並有三重區多所廟宇表達捐贈關懷箱意願，包括三重先嗇宮、興協宮、同仁宮、興德祠、順安宮、捷興宮、天后宮等，也歡迎各界透過新北市好日子愛心大平台新冠肺炎防疫基金專案「新北市居家照護關懷箱計畫」，守護市民健康。

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