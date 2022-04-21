自認「長得正身材又辣」！她開口喊4.6億聘金：沒錢不配娶我

▲中國成都一名女子，要求另一半要有錢。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

有自信是好事，但如果自信過頭就成了自負。中國成都有一名女子，對自己的身材和顏值很有信心，認為結婚時男方要給一億人民幣（約4.6億新台幣）聘金，她才願意嫁，「沒錢不配娶我」。

一名男子在個人社交平台進行直播，街頭遇到了一名女子，當她得知對方還是單身，便好奇詢問：「如果妳以後想找一個男朋友的時候，妳會向妳的男朋友要多少聘金才合適？」只見女子思考了一下，接著大膽說出一億人民幣這個數字，還說「我要出嫁，理所當然地想嫁入豪門」。

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▲女子認為自己的身材和顏值，值得有錢的男友。（圖／翻攝自網易新聞）

男子覺得女子的回答太誇張，怎料遭到對方反駁，「我要找男友肯定會找有錢的，我喜歡開勞斯萊斯的男生」，自誇自己是身材好、顏值也高，「我覺得我比別人好看多了」，強調不會找沒有錢的，因為自己肯定看不上沒錢的男生，甚至直言：「他們沒有錢，憑什麼資格來娶我？」同時，她也開出條件，另一半月薪至少要20萬人民幣（約91萬新台幣），因為她每個月光是生活費，至少就8萬人民幣（約36萬新台幣）。

消息引發討論和關注，網友看完紛紛傻眼，毫不留情狠酸：「妳就是全身都鍍金的，可能都沒這麼貴！」、「我給妳100億，不過要用幾個月分期付，主要身體受不了，產量跟不上」。

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