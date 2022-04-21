排水煎包名店！他插隊還嗆正義哥「不然來打架」　挨告結局出爐

▲新店排隊美食「三民水煎包」。（圖／翻攝臉書三民水煎包）

圖文／CTWANT

許多熱門美食小吃排隊時間要花很久，去年新店有位賴姓男子到三民水煎包購買水煎包，看長長的隊伍人龍都在排隊等肉包，他插隊走到隊伍最前面告訴店家「我只要菜包」，遭店家拒絕，這時引來旁邊排隊民眾不滿怒嗆賴男，「怎麼可以不排隊？」賴男氣到罵三字經，還回嗆「不然來打架」，民眾對賴男提告恐嚇，台北地檢署看了畫面認為無恐嚇犯意，賴男今（21）日獲不起訴。

事發地點「三民水煎包」是新店的排隊美食，在谷哥評論擁有4.4顆星好評，水煎包肉包跟菜包近期雖然漲價變成一顆15元，還是受許多民眾喜愛，想吃水煎包也只能現場排隊，不接受預訂和外送服務，所以店門口經常大排長龍。

去年11月間，1名賴姓男子騎著摩托車前往該店買水煎包，見店外排著長長的隊伍都要買肉包，菜包都沒人要買，賴男插隊要求店家先賣他菜包，但遭拒絕，店家表示，不管是哪一種口味都要和大家排隊等待。賴男的行為引起其他排隊民眾不滿，有民眾嗆他，「怎麼可以不排隊？」賴男越想越氣也回嗆，「哭夭，我都買不到還這樣，不然來打架？」此舉遭民眾錄影並提告恐嚇。

北檢檢察官勘驗過畫面，認為賴男罵三字經時對象是老闆不是民眾，老闆也沒有提告的意思，賴男講的是，「不然來打架」不是「我要打你」這種惡害告知，所以不構成《刑法》恐嚇罪，賴男21日獲不起訴。

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