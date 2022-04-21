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借20萬還超過15倍！航特部士官喝醉開他2槍　找錢莊「拚生死」

陸軍航空特戰指揮部29歲吳姓士官因債務糾紛，向錢莊人員開槍，今日傍晚被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

▲陸軍航空特戰指揮部29歲吳姓士官因債務糾紛，向錢莊人員開槍，今日傍晚被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

嘉義縣25歲鄭姓男子今凌晨被發現倒臥在新北市永和區福和橋停車場，他當時中彈倒地、頭部連中2槍，至今仍在醫院急救，而警方調查發現，開槍的竟是陸軍航空特戰指揮部29歲吳姓士官，他供稱自己向錢莊借了20萬元，陸續還款300萬仍被討錢，一氣之下才決定要跟錢莊「拚生死」，犯案後原想到山區輕生，但最終醉倒昏睡而被警方逮捕，員警多此說法存疑，確切案情仍須釐清。

據了解，吳男昨日晚間先喝酒壯膽，並將鄭男約到台北市大安區和平東路某巷子內談判，雙方因債務糾紛而起口角衝突，過程中吳男朝鄭男連開2槍，並將傷者載到福和橋下丟包，並於今凌晨被路人發現。

警方獲報後深入調查，今日傍晚在新店山區將吳男逮捕，他對犯行坦承不諱，表示自己在外錢款而向錢莊商界20萬元，但超高利息將他壓的喘不過氣，陸續還款300萬仍被討債，這才決定同歸於盡，原想犯案後到新店山區輕生，卻因酒醉而睡著，確切案情則仍須釐清。

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